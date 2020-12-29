Против руководства РАНХиГС возбуждено дело о мошенничестве, один из деканов отправлен под домашний арест

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

ФСБ России пресекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Как сообщается на сайте ведомства, работники академии организовали преступную схему хищения денег путем их получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы.

"Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). С поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела", - сообщается на сайте ФСБ. Имя фигуранта и сумма хищений не уточняются, при этом РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.

"В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере")", - добавили в ФСБ.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, основным фигурантом дела о мошенничестве является директор института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц. Другим фигурантом этого дела является декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина: суд поместил ее под домашний арест до 21 февраля 2021 года.

В центре общественных связей вуза заявили, что хищения средств были выявлены в ходе внутреннего финансового мониторинга РАНХиГС, при этом финансовые злоупотребления со стороны задержанного не коснулись бюджетных средств. В вузе также отметили, что квалификация противоправных действий и оценка материального ущерба относится к компетенции правоохранительных органов. "Академия со своей стороны примет соответствующие меры, в том числе, по усилению внутреннего финансового контроля", - сообщили в центре.