Силовики ночью взяли штурмом уральский монастырь, против низложенного схимонаха Сергия возбудили уголовное дело

Всеволод Могучев / Youtube.com Бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов) предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ ("Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица")

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов) предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ ("Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица"). Дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР России, сообщили "Коммерсанту" его адвокаты. В ближайшее время Сергия конвоируют в Москву для избрания меры пресечения. Представители защиты не исключают, что следователи выйдут с ходатайством об аресте.

Николай Романов был задержан ночью 29 декабря после штурма Среднеуральского женского монастыря. На территории обители несколько часов продолжались обыски. Прихожане сообщали о том, что силовики частично "разгромили" помещения, выбили окна, одну из монахинь увезли на скорой помощи, а адвокатов Сергия не пускали на территорию монастыря. Позже бывшего схимонаха вывезли на допрос в СКР по Свердловской области, где он отказался отвечать на вопросы следователей, поскольку ему не дали пообщаться с адвокатом наедине.

Поводом для уголовного преследования Сергия стала запись проповеди, размещенная 5 декабря на YouTube-канале Всеволода Могучева под заголовком "За веру Христа мы насмерть стоим".

Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской, которую святой благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. После чего Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию и за детей. Хотя позднее представляющий интересы монастыря адвокат Дмитрий Савченко пояснил, что речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, силовики решили проверить проповедь по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уточнила ТАСС, что жалоб на проведение следственных мероприятий ночью в монастыре на данный момент не поступало. "При задержании пока жалоб не было", - сказала она.

В производстве регионального СКР также находится дело по ч. 3 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на вероисповедание") и ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"). Оно возбуждено по заявлению представителей Екатеринбургской епархии, представители которой пожаловались, что их не пустили на территорию монастыря для инвентаризации имущества. Сергий в этом деле фигурирует в качестве свидетеля.

Напомним, в июне схимонах Сергий (Николай Романов) захватил женский Среднеуральский монастырь, сместив его настоятельницу. Монахини, которые были не согласны с ним, были вынуждены покинуть обитель. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом. Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать монастырь.

Схимонах Сергий был лишен сана решением церковного суда, прошедшего в Екатеринбургском епархиальном управлении 10 сентября за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он в тот день не явился на заседание в епархию, а вместо этого опубликовал очередное видеообращение в интернете.

Суд также отметил, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Кроме того, были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

7 июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал его за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей. Адвокат Сергия подала апелляцию, но судья второй инстанции оставила назначенное по делу наказание в силе.

20 июля суд в Верхней Пышме признал Романова виновным в возбуждении ненависти. В основу дела легли высказывания Романова во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре. В них усмотрели признаки возбуждения вражды, ненависти, розни к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19.

В октябре патриарх Кирилл утвердил отлучение мятежного и низложенного схимонаха Сергия от Церкви.

В Среднеуральском монастыре продолжают проводить богослужения, хотя Сергия лишили священного сана, а служащим с ним иереям запретили продолжать службы. Настоятель храма Ксении Петербургской на Эльмаше в Екатеринбурге священник Георгий Бусыгин открыто поддержал Николая Романова. Из-за этого в ноябре епархия лишила его прихода, зато Бусыгина приняли в Среднеуральском женском монастыре. После этого Екатеринбургская епархия обещала "отсекать" от Церкви раскольников и предателей, которые пытаются "внедрить" демократию в жесткую структуру РПЦ.