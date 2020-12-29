МИД РФ расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на октябрьские санкции Евросоюза по делу о кибератаке на немецкий бундестаг

Moscow-Live / Алексей Поляков

МИД РФ расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на октябрьские санкции Евросоюза по делу о кибератаке на немецкий бундестаг, в которой Германия обвиняет российскую военную разведку. "Новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Европейские санкции были введены против руководителя Главного управления Генштаба Вооруженных сил (бывшее ГРУ) Игоря Костюкова, 85-го главного центра спецопераций ГУ и его сотрудника Дмитрия Бадина. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку имущества указанных лиц в Европе. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. В общей сложности санкции по делу о кибератаках против стран ЕС затронули 8 физических и четыре юридических лица.

В МИДе заявили, что неоднократно предлагали Германии провести двусторонние экспертные консультации для выявления источников злонамеренной киберактивности, но "власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения".

"Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого "дела о русских хакерах" и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны", - говорится в заявлении.

По версии МИДа, Германия раскручивала сюжет о "русском следе", чтобы создать предлог для введения новых односторонних санкций против России. Ведомство пригрозило новыми мерами реагирования, если официальный Берлин продолжит "конфронтационную линию".

Кибератака на бундесвер в апреле-мае 2015 года полностью парализовала IT-инфраструктуру германского парламента, бундестаг пришлось отключить от Сети на несколько дней в целях безопасности. Хакеры похитили значительный объем данных и взломали электронную почту канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ряда депутатов.

Атака закончилась 20 мая 2015 года, к этому моменту злоумышленники успели скачать как минимум 16 гигабайт данных. Федеральная прокуратура Германии назвала одним из организаторов взлома Дмитрия Бадина, также обвиненного в причастности к атаке на почту кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Демократической партии во время избирательной кампании 2016 года. Меркель в мае 2020 года заявила о веских доказательствах причастности России к кибератаке на бундестаг.