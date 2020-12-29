Юрий Трутнев

Сайт полномочного представителя президента РФ в ДФО

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев просит китайскую сторону возобновить прием российской рыбы. Как сообщает пресс-служба полпреда в ДФО, соответствующее письмо направлено на имя заместителя премьера Госсовета КНР, сопредседателя российско-китайской межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР Ху Чуньхуа.

Юрий Трутнев признал важность противоэпидемиологических мероприятий, проводимых китайской стороной в пунктах пропуска через государственную границу. Вместе с этим он выразил озабоченность в связи с закрытием морских портов, главным образом портов Далянь и Циндао, для приемки российской рыбы, передает "Интерфакс".

"Российская сторона просит принять меры по возобновлению приема российской рыбной продукции в портах КНР", - сообщается в пресс-релизе. Трутнев заверил китайских коллег, что РФ примет исчерпывающие меры для недопущения случаев трансграничного распространения инфекции экипажами судов или экспортируемой продукцией.

Ранее КНР ограничила количество транспортных средств, проезжающих через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на российско-китайской границе.

Как сообщалось, Китай в рамках карантинных мер против COVID-19 закрыл порты, через которые ввозилась рыба из России.

Как считают представители отрасли, из-за этого российские рыбаки могут столкнуться с существенными проблемами в январе 2021 года. Тогда стартует новый сезон добычи минтая в Охотском море. За первые три месяца объем вылова ожидается на уровне 1,2 млн тонн, из которых на внутренний рынок поставляется только до 280 тыс. тонн. Мощностей ни для переработки, ни для хранения оставшегося объема ресурса в России нет.

На Китай приходится около 61% российского рыбного экспорта, в 2019 году его объем превысил 1,09 млн тонн, или 3,27 млрд долларов в денежном выражении. Поставки российской рыбной продукции в КНР осложнились после выявления китайской стороной возбудителя COVID-19 в образцах замороженной рыбной продукции из России.

По словам замдиректора УК "Норебо" Сергея Сенникова, альтернативой внутреннему и китайскому рынку могла бы стать Южная Корея, но и ее порты сейчас перегружены.

Из-за ограничений в связи с COVID-19 цена минтая уже снизилась до 1-1,2 тыс. долларов за тонну, тогда как годом ранее она была на уровне 1,6 тыс. долларов за тонну, говорил управляющий группы "Доброфлот" Александр Ефремов. По его словам, рыбопромышленники будут вынуждены себе в убыток продолжать снижать цену, чтобы спровоцировать китайскую сторону открыть импорт.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев считает, что Россельхознадзор и Росрыболовство имеют все необходимые каналы диалога с соответствующими ведомствами КНР и меньше всего сейчас производителям нужно "раздувать панику". На 13 декабря объем экспорта рыбной продукции из РФ в денежном выражении снизился 2%, до $5 млрд, сообщал центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Как заявил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, для российских, прежде всего дальневосточных, рыбаков ситуация катастрофическая. По его словам, в настоящее время в портах Китая ожидает выгрузки почти 40 тыс. тонн рыбной продукции. "Сейчас нужно интенсивно искать альтернативные рынки, что весьма проблематично", - сказал он.

Одним из вариантов решения, считает Савельев, может стать повышение внутреннего спроса на рыбу и рыбную продукцию. "И это можно сделать за счет "размораживания" программы адресной помощи малоимущим слоям населения и включения в нее рыбы", - заявил он.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору в ближайшее время решить проблему с поставками рыбы в КНР.