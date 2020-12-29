ФСБ РФ и Управление по борьбе с наркотиками Минюста США провели совместную операцию, в ходе которой прервали деятельность банды наркоторговцев, переправлявших кокаин из стран Южной Америки в Россию и Европу. Как сообщается на сайте ФСБ, в России у преступников изъяли 330 килограммов наркотика стоимостью примерно в миллиард рублей.
Операция продолжалась почти полгода. На первом этапе в Санкт-Петербурге в мае 2020 года задержали наркокурьера, у которого был килограмм кокаина. Через него и при поддержке американских партнеров ФСБ вышла на остальную группировку. В июне спецслужбе удалось задержать в Москве еще нескольких преступников и изъять у них 34 килограмма наркотиков.
После этого преступники ушли на дно, но спецслужбы смогли довести операцию до конца. "На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 килограммов наркотика", - уточнили в ведомстве. По оценкам ФСБ, выручка от продажи обнаруженных 330 килограммов наркотиков могла бы составить около миллиарда рублей.
ФСБ сообщила о международной операции совместно с Минюстом США против группировки, перевозившей кокаин из Южной Америки в Россию. На территории России было изъято 330 кг кокаина https://t.co/epOwum9bMG pic.twitter.com/3wZDxTZU4y— РБК (@ru_rbc) December 29, 2020