ФСБ РФ и Управление по борьбе с наркотиками Минюста США провели совместную операцию, в ходе которой прервали деятельность банды наркоторговцев, переправлявших кокаин из стран Южной Америки в Россию и Европу

Телеканал «Звезда» Как сообщается на сайте ФСБ, в России у преступников изъяли 330 килограммов наркотика стоимостью примерно в миллиард рублей

Телеканал «Звезда»

ФСБ РФ и Управление по борьбе с наркотиками Минюста США провели совместную операцию, в ходе которой прервали деятельность банды наркоторговцев, переправлявших кокаин из стран Южной Америки в Россию и Европу. Как сообщается на сайте ФСБ, в России у преступников изъяли 330 килограммов наркотика стоимостью примерно в миллиард рублей.

Операция продолжалась почти полгода. На первом этапе в Санкт-Петербурге в мае 2020 года задержали наркокурьера, у которого был килограмм кокаина. Через него и при поддержке американских партнеров ФСБ вышла на остальную группировку. В июне спецслужбе удалось задержать в Москве еще нескольких преступников и изъять у них 34 килограмма наркотиков.

После этого преступники ушли на дно, но спецслужбы смогли довести операцию до конца. "На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 килограммов наркотика", - уточнили в ведомстве. По оценкам ФСБ, выручка от продажи обнаруженных 330 килограммов наркотиков могла бы составить около миллиарда рублей.