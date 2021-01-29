Суды в Москве арестовали 154 участника митинга 23 января по статьям о нарушении правил проведения массовых акций и неповиновении полицейским (19.3, 20.2 КоАП)

Московский городской суд / ВКонтакте

Суды в Москве арестовали 154 участника митинга 23 января по статьям о нарушении правил проведения массовых акций и неповиновении полицейским (19.3, 20.2 КоАП). Об этом "Медиазоне" сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По статье 20.2 аресты назначили 131 человеку из 483, протоколы в отношении которых суды уже рассмотрели, а по статье 19.3 (неповиновение полицейскому)- 23 из 25. Остальные 354 человека были оштрафованы.

Ульяна Солопова уточнила, что речь идет только протоколах, составленных в связи с митингом 23 января. После акции суды также назначали активистам аресты за встречу оппозиционера Алексея Навального в аэропорту 17 января.

28 января ГУ МВД по Москве отчитывалось о 110 арестованных участниках митинга 23 января в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо", всего на московской акции задержали более 1 500 человек, а по всей стране в связи с протестными акциями задержано более 4 тысяч.

Члены ОНК рассказывали, что три московских спецприемника, где отбывают административные аресты, рассчитаны на 141 человека. Из-за большого количества арестов участников митинга 23 января места в них закончились.

Арестованные сообщали "Медиазоне", что после заседаний их продолжали катать по городу в автозаках. Нескольких человек разместили в изоляторах временного содержания в отделах полиции; еще часть отправили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) - учреждение, где содержат иностранцев перед выдворением.