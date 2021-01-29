Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России 28 января главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на форуме "Русский Донбасс" в Донецке фактически призвала российские власти не ограничиваться присоединением Крыма, а включить в состав РФ еще и Донбасс

Первый Республиканский Телеканал / ВКонтакте

Вопрос о включении украинского Донбасса в состав России на повестке дня не стоит. С таким "успокаивающим" заявлением выступил на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его спросили, рассматривается ли в руководстве страны сценарий присоединения Донбасса.

"Такой вопрос на повестке дня не стоит. Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса", - сказал Песков. При этом он оговорился, что "Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских", передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит".

28 января главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на форуме "Русский Донбасс" в Донецке фактически призвала российские власти не ограничиваться присоединением Крыма, а включить в состав РФ еще и Донбасс.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", - сказала она.

Название форума "Русский Донбасс" пресс-секретарь президента РФ счел "абсолютно нормальным", передает ТАСС. "Здесь ничего слух не режет", - считает Песков. Он пояснил, что в Донбассе "подавляющее большинство русских живет и русскоговорящих". Представитель Кремля напомнил, что Донбасс "всегда был русскоязычным регионом Украины, там всегда жило много русских, это совершенно очевидный факт, это всегда во всех переписях фиксировалось".

В форуме приняли участие муж Симоньян, режиссер и ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.

В МИД Украины заявили, что ведомство инициирует запрет въезда в страну для Кеосаяна в связи с посещением не контролируемой Киевом украинской территории. Там также напомнили, что Симоньян и Бабаян "уже давно" невъездные, сообщает радио "Свобода".

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Дождя" затем сказала, что Симоньян озвучила свою личную позицию. Захарова также отметила, что главред RT не является ни госслужащим, ни чиновником.

Депутат Госдумы Андрей Козенко на форуме "Русский Донбасс" сказал, что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На сентябрь 2020 года их было около 300 000.

На форуме в Донецке глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин представил доктрину "Русский Донбасс", которой намереваются руководствоваться сепаратисты. ДНР и ЛНР в ней в частности именуются "русскими национальными государствами". Также заявлено, что пророссийские сепаратисты хотят установить свой контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей Украины. При этом непосредственно о вхождении в состав России в документе не говорится.

Официальная Москва подчеркивает, что считает территории, подконтрольные ДНР и ЛНР, частью территории Украины и выступает за Минские соглашения, которые предусматривают урегулирование начавшегося в 2014 году конфликта на базе сохранения территориальной целостности Украины. При этом Россия поддерживает сепаратистов, направляя им как гуманитарную помощь, так и, по многочисленным свидетельствам, вооружение и боеприпасы, а также участвуя в боевых действиях непосредственно.

Украина считает неподконтрольные ей территории Донбасса "временно оккупированными" Россией.

Отметим, что в прошлом году Маргарита Симоньян уже делала "пророческое" политическое заявление, которое было адресовано руководству Армении. Журналистка обвинила премьер-министра страны Никола Пашиняна в проведении "антироссийской" политики и пригрозила скорой расплатой.

"Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе", - написала летом 2020 года главный редактор прокремлевского телеканала RT.

Симоньян предрекала, что Армения стоит на пороге войны и "само существование режима Пашиняна под угрозой". "После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть", - добавила она.

Осенью армия Азербайджана предприняла успешное наступление в Нагорном Карабахе. Затем при посредничестве Владимира Путина было заключено соглашение о прекращении огня, которое в Баку расценили как капитуляцию Еревана. В столице Армении также начались акции с требованием отставки Пашиняна, которого оппозиция обвинила в предательстве национальных интересов.