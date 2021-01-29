Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 238. Общее количество инфицированных достигло 3 813 048

Стопкоронавирус.рф Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки возросло на 26 204, до 3 255 462

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 238. Общее количество инфицированных достигло 3 813 048, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,08%), Ямало-Ненецком АО, Костромской области (по 0,2%), Магаданской области, Ингушетии, Еврейской АО, Хакасии, Чукотском АО, Чеченской республике, Кемеровской области (по 0,3 %).

Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки возросло на 26 204, до 3 255 462. Таким образом, четвертый день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения. Число летальных исходов за сутки возросло на 534 против 575 днем ранее. Всего от инфекции умерли 72 185 пациентов.

Доля вылечившихся, по данным штаба, возросла до 85,4% от общего числа инфицированных. За сутки выписаны по выздоровлению 3 628 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 095 - в Московской области, 494 - в Нижегородской области, 428 - в Челябинской области, 421 - в Ростовской области. 485 401 человек продолжает лечение.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2799 (63)

Санкт-Петербург - 2284 (51)

Московская область - 1044 (39)

Нижегородская область - 471 (17)

Воронежская область - 378 (12)

Ростовская область - 377 (20)

Свердловская область - 362 (15)

Красноярский край - 314 (24)

Хабаровский край - 290 (2)

Пермский край - 289 (9)

Вологодская область - 287 (6)

Челябинская область - 282 (10)

Самарская область - 277 (2)

Иркутская область - 265 (8)

Саратовская область - 247 (4)

Волгоградская область - 245 (5)

Архангельская область - 242

Республика Карелия - 239 (3)

Омская область - 237 (3)

Ставропольский край - 231 (4)

Пензенская область - 224 (3)

Ленинградская область - 223 (12)

Приморский край - 212 (5)

Забайкальский край - 212 (3)

Ульяновская область - 198 (10)

Тверская область - 198 (3)

Калининградская область - 195

Краснодарский край - 189 (20)

Ханты-Мансийский АО - 189 (5)

Смоленская область - 186 (5)

Алтайский край - 185 (9)

Ярославская область - 185 (4)

Мурманская область - 180 (7)

Брянская область - 180

Курская область - 179 (3)

Белгородская область - 174 (5)

Кировская область - 174 (1)

Тульская область - 173 (10)

Республика Крым - 173 (9)

Астраханская область - 172 (4)

Ивановская область - 170 (9)

Оренбургская область - 168 (5)

Республика Башкортостан - 167 (2)

Удмуртская Республика - 163 (6)

Орловская область - 163 (5)

Новгородская область - 160

Калужская область - 156

Тамбовская область - 155 (3)

Республика Бурятия - 151 (2)

Владимирская область - 149 (7)

Липецкая область - 149 (3)

Тюменская область - 145 (1)

Республика Коми - 141 (3)

Новосибирская область - 139 (8)

Псковская область - 136 (2)

Республика Саха (Якутия) - 119 (3)

Рязанская область - 104 (1)

Томская область - 103 (6)

Кемеровская область - 100 (2)

Севастополь - 99 (4)

Республика Дагестан - 98 (6)

Сахалинская область - 97 (2)

Курганская область - 95 (2)

Чувашская Республика - 91 (11)

Амурская область - 89 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 88 (2)

Республика Татарстан - 85 (6)

Республика Калмыкия - 76 (2)

Республика Мордовия - 76 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 70

Республика Алтай - 67 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 64 (2)

Республика Северная Осетия - 64 (2)

Камчатский край - 60

Республика Хакасия - 57 (4)

Республика Адыгея - 46

Республика Ингушетия - 44 (1)

Республика Марий Эл - 43 (2)

Костромская область - 38

Чеченская Республика - 35 (1)

Магаданская область - 23 (1)

Еврейская АО - 13

Республика Тыва - 12

Ненецкий АО - 7

Чукотский АО - 2

