Фрегат "Адмирал Макаров"

Минобороны РФ

Фрегат "Адмирал Макаров" на фоне захода двух эсминцев США в Черное море покинул пункт базирования и вышел в море, где отрабатывает ряд задач. В сообщении, которое цитирует "Интерфакс", отмечается, что военнослужащие провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность и отработали алгоритм действий условного морского боя с имитированной целью.

"В ходе тренировок расчет ПВО фрегата обнаружил условную воздушную цель, после чего личный состав осуществил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Следующим этапом боевой подготовки станет совместное учение с дивизионом берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Черноморского флота.

Вечером 28 января в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78). Он оснащен системой противоракетной обороны "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Его задачей было проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе. При этом подчеркивается, что корабли ВМС США регулярно выполняют задачи для поддержки своих союзников по НАТО и партнеров в регионе.

23 января в Черное море вошел аналогичный эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), который способен нести до 56 крылатых ракет "Томагавк". За ним, как сообщил Национальный центр управления обороной РФ, начал слежение Черноморский флот России. Сейчас в Черном море также находится корабль снабжения ВМС США USNS Laramie, зашедший туда 25 января, который обеспечит корабли топливом и всеми необходимыми припасами, чтобы они не заходили в порты.

USS Porter наряду с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.