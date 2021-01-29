Минобрнауки распорядилось возобновить очные занятия в вузах с 7 февраля

Moscow-Live / Будишевский Николай Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился начать очные занятия в вузах с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе

Минобрнауки России

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился начать очные занятия в вузах с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе. Текст соответствующего приказа цитирует ТАСС.

"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ", - говорится в документе.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, также рекомендуется вернуть очные занятия исходя из эпидемической ситуации. Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.

Согласно документу, руководители вузов должны обеспечить соблюдение профилактических мер против коронавируса. В частности, в учебных заведениях нужно создать условия для гигиенической обработки рук, организовать измерение температуры тела бесконтактным способом при входе, ввести масочный режим, контролировать соблюдение социальной дистанции, проводить санитарную обработку всех контактных поверхностей в местах общего пользования. При этом вузы должны быть готовы вернуть ограничения в случае ухудшения эпидемической ситуации.

В последние дни власти также вносят коррективы в учебный процесс, которые связывают с акциями в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, выжившего после отравления химоружием семейства "Новичок". Чиновники считают, что оппозицию поддерживают в первую очередь школьники и студенты, а потому пытаются "усадить их за парту" угрозами и административными распоряжениями.

Так, пользователи соцсетей жалуются на переносы занятий на 31 января, когда должна состояться очередная акция протеста в поддержку Алексея Навального. В основном речь идет о школах, несколько работников которых анонимно сообщили Znak.com об обязательных мероприятиях для учеников старших классов.

"митинги перенесли с субботы на воскресенье и теперь мы идем в школу в свой единственный выходной кайф", - пишет один из пользователей Twitter. (Орфография и пунктуация сохранены - прим. NEWSru.com).

На этот же день перенесли занятия в рамках "Школы дипломатии" в Высшей школе экономики (ВШЭ) в Петербурге, сообщается в анонсе мероприятия в соцсети "Вконтакте". Администраторы заявили, что никакого отношения к акциям даты не имеют, тем более что участие добровольное и реализуется онлайн. По их словам, расписание было составлено три недели назад.

В обсуждении этого инцидента в Twitter одна из пользовательниц написала, что дело в простой опечатке и мероприятие изначально было запланировано на воскресенье. Как утверждает девушка, об этом ей сказал организатор семинара.

Прошлый учебный семинар этой конференции проходил 23 января, в день несанкционированного митинга против задержания Навального. В группе "ВКонтакте" мероприятие было анонсировано еще до появления информации о митинге, однако невозможно проверить, была ли эта запись отредактирована.