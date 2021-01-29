СМИ сообщили об уходе Ольги Паскиной с должности гендиректора "Национальной медиа группы"

ЗАО "Национальная Медиа Группа" / wikipedia.org

Генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Ольга Паскина покидает свой пост, сообщил "Интерфаксу" источник на медиарынке. Информацию подтверждают ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству НМГ, и источник РИА "Новости". Собеседник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией, заявил, что официально об уходе Паскиной будет объявлено в ближайшие дни. Причины ухода Паскиной не сообщаются, в пресс-службе НМГ отказались от комментариев.

Ранее об уходе Паскиной со своего поста сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По данным одного из источников газеты, новый гендиректор выйдет на работу в первых числах февраля и будет человеком "не из индустрии".

Уходу Паскиной предшествовали кадровые перестановки в дочерних компаниях НМГ. В декабре 2020 г. стало известно, что свой пост покинул гендиректор видеосериса More.tv Денис Горшков. Одной из своих должностей также лишился Алексей Янчишин, работавший гендиректором компании производителя кино и сериалов "НМГ Студия". При этом Янчишин продолжил работать в холдинге в качестве заместителя генерального директора НМГ.

Паскина занимает пост гендиректора НМГ с 2016 года. В медиаиндустрию - медиахолдинг "ПрофМедиа" - Паскина пришла из пивоваренной компании "Sun InBev", где с 2002 по 2008 год работала директором по правовым вопросам, директором по персоналу и организационной эффективности. С 2014 по 2015 Паскина работала гендиректором Discovery Networks в Северо-Восточной Европе, с 2015 по 2016 год возглавляла компанию "Дискавери Холдингс", совместное предприятие НМГ и Discovery Communications.

ЗАО "Национальная Медиа Группа" - крупнейший российский частный медиахолдинг, управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.

В числе ключевых активов холдинга значатся эфирные телеканалы РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids, мультимедийный информационный центр "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и Пятый), газеты "Спорт-Экспресс" и "Metro-Петербург".

Группа владеет блокирующим пакетом акций "Первого канала" (29%). Также НМГ управляет вещанием на территории РФ международных телеканалов Discovery Channel, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, а также Fox, National Geographic и UFC (в составе "Медиа-Телеком", совместного предприятия НМГ с ПАО "Ростелеком"). В декабре 2018 года НМГ в консорциуме с ВТБ Капитал успешно закрыла сделку по покупке 75% "СТС Медиа". В начале сентября 2020 года НМГ стала оператором видеосервиса Netflix в России.