В ожидании новых массовых акций протеста, намеченных в городах России на воскресенье, 31 января, в Санкт-Петербурге с пятницы началась подготовка к недопущению проведения акций.

Так как организаторы протестов - сеть штабов оппозиционера Алексея Навального - заявку на митинги не подавали, поэтому власти считают все запланированные мероприятия несанкционированными, а призывы к ним - незаконными.

Ко второй половине пятницы временные ограждения в Петербурге были установлены: на площади Восстания, у ТРК "Галерея", у Московского вокзала, у вестибюля станции метро "Площадь Восстания". Отдельно в кольцо металлическими ограждениями была взята стела на площади Восстания - памятник Городу-Герою Ленинграду.

На Сенатской площади, откуда 23 января стартовали протестующие, также выставляются заграждения, сообщает "Фонтанка".

Аналогичное "спецобрудование" выставлено и вдоль главной магистрали Петербурга. Заграждения появились у станции метро "Гостиный двор" и напротив лютеранского собора Петра и Павла Петрикирхе. Также оградительные конструкции приготовлены для развертывания на Большой Конюшенной улице, канале Грибоедова, пешеходной части Большой Морской (от Невского до Дворцовой площади).

По данным издания, на самой Дворцовой помимо ограждения выставлены три радиостанции на базе "КамАЗ". Несмотря на устрашающий вид Р-166 "Артек", в пресс-службе ЗВО "Фонтанку" заверили, что машины связи стоят под окнами штаба Западного военного округа в рамках тренировки и к вечеру покинут центр города.