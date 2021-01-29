Задержан мужчина, расстрелявший четырех человек на поминках под Анапой

Moscow-Live

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе на траурном мероприятии после похорон. Преступление было совершено под Анапой в Краснодарском крае. Четыре человека получили огнестрельные ранения, один из них скончался.

"В рамках уголовного дела об убийстве 34-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство трех мужчин (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) сегодня утром задержан 33-летний подозреваемый в совершении данных преступлений", - говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

По данным следствия, подозреваемый открыл стрельбу из пистолета по четырем мужчинам у одного из домов по улице Мира в хуторе Заря. В результате трое пострадавших в возрасте от 30 до 39 лет с ранениями были доставлены в больницу, где им продолжают оказывать медицинскую помощь. Еще один 34-летний местный житель скончался.

Пресс-служба ГУ МВД по краю в свою очередь сообщила, что операция по задержанию стрелка проводилась оперативниками уголовного розыска и сотрудниками ФСБ ранним утром в пятницу в селе Возрождение города Геленджика.

Вместе с предполагаемым убийцей задержан еще один участник инцидента. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и мошенничество. В ходе обыска изъяты два незарегистрированных пистолета и патроны к ним.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что инцидент произошел во время поминок на хуторе Заря под Анапой. В ходе мероприятия отношения стали выяснять несколько человек с криминальным прошлым. В какой-то момент один из участников конфликта выхватил пистолет и убил выстрелом в голову своего оппонента, 34-летнего Павла К. Затем преступник ранил еще трех мужчин в возрасте 30-39 лет. Пострадавшими оказались Денис Н., Андраник А. и Владимир М., сообщало издание "Анапское Черноморье".

Добавим, в Новой Москве похожее преступление было совершено 22 января на свадьбе. Во время праздничного мероприятия "между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте", сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что конфликт произошел в одном из клубов Новой Москвы, а ссора началась на бытовой почве. "Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте", - сказал собеседник агентства. В столице был введен план "Перехват" для розыска подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).