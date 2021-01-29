Мария Шувалова

Большой театр

Доход 22-летней дочери бывшего первого вице-премьера России, ныне главы российской госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, - Марии Шуваловой - в 2018 году в компании "КСП Капитал управление активами" составил 2 062 326 565 рублей (около 22 532 815 евро). Об этом сообщает интернет-проект Baza, ссылаясь на источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.

А сам Игорь Шувалов в 2018 году официально заработал всего 71 миллион рублей.

Мария Шувалова - балерина. В 2017 году она окончила Московскую государственную академию хореографии и была принята в балетную труппу Большого театра. По данным "Базы", заработок Шуваловой в театре в 2018 году был равен 851 тысяч рублей (около 9 286 евро).

При этом, по версии авторов расследования, чистая прибыль компании "КСП Капитал управление активам" за 2018 год составила 63 млн рублей (около 687 366 тыс. евро) - "то есть в 33 раза меньше, чем зарплата ее сотрудницы Марии Шуваловой". "База" не сообщает, какую именно должность могла занимать в "КСП" дочь главы "ВЭБ.РФ".

Между тем в пресс-службе компании, отвечая на запрос издания, отмечают: "Мария Шувалова не занимает и никогда не занимала какой-либо должности в "КСП Капитал управление активами" и, как следствие, никогда не получала в нем какой-либо заработной платы".

"Ни "КСП Капитал управление активами", ни его единственный бенефициар Сергей Котляренко не являются и никогда не являлись "номинальными владельцами" какого-либо имущества своих клиентов, в том числе семьи Игоря Шувалова", - добавляют там. Сама Мария Шувалова комментариев по поводу публикации пока не давала.

Игорь Шувалов в 1997 году был назначен начальником Департамента государственного реестра федеральной собственности Госкомитета по управлению имуществом. В 2000 году он занял пост руководителя аппарата правительства, а через четыре года стал помощником президента. С 2008 по 2018 годы Шувалов занимал должность первого вице-премьера. С мая 2018 года возглавляет госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ".

Как заявил в интервью "Базе" заместитель гендиректора "Transparency International - Россия" Илья Шуманов, сложно представить, какими компетенциями должна обладать девушка, чтобы она получала доход в размере двух миллиардов рублей. А учитывая, что о связи Котляренко и Шувалова давно сообщалось, все это похоже на вывод денег из компании".

"Логично будет предположить, что такой способ был выбран для того, чтобы семья Шувалова лучше выглядела в глазах иностранных контролирующих органов. Например, в Великобритании, где, как известно, у Шуваловых есть недвижимость, сейчас действует так называемый Unexplained wealth order - внесудебный механизм, позволяющий конфисковать имущество у человека, который не может объяснить происхождение своих огромных доходов", - напомнил Шуманов.

Ранее российские и иностранные СМИ сообщали, что бывший зампредседателя правительства РФ приобрел вместительные апартаменты в Whitehall Court, шикарном особняке викторианской эпохи, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Трафальгарской площади и резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Стоимость этой недвижимости оценивается минимум в 11,5 млн фунтов стерлингов.

Когда Unexplained wealth order начал применяться британскими властями, "Transparency International - Великобритания" обратила их внимание на пять объектов недвижимости, иностранных владельцев которых следует проверить. Почетное второе место в этом списке заняла квартира Шувалова.

У семьи главы "ВЭБ.РФ" есть не только квартира в Лондоне, но и замок в Австрии, вилла в Дубае, многочисленная недвижимость в России, а также свой самолет, сообщает Baza.

В России же стоимость его владений оказалась куда скромнее, но не потому, что дешевле, а потому что ее реальная стоимость была занижена. К примеру, кадастровая стоимость огромного (7,6 га) имения Шувалов в Подмосковье была оценена всего в 107,5 тысячи рублей, то есть ее стоимость была занижена в 2800 раз. Правда после публикации этих материалов в СМИ кадастровая стоимость недвижимости была пересчитана и приблизилась к адекватной - 297 миллионов рублей.

Напомним, что закон о госслужбе России от 2004 года запрещает чиновникам "заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц".