Центральный районный суд Кемерова частично удовлетворил иск трех кузбасских исправительных колоний к журналисту "Сибирь.Реалии"* Андрею Новашову из-за материала о пытках заключенных. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на постановление суда.

Суд обязал Андрея Новашова опровергнуть "спорные сведения". Кроме того, с ответчиков взыскали 62 500 рублей за расходы на проведение экспертизы.

ИК-5, ИК-37 и ИК-2 подали иск о защите чести и достоинства в сентябре 2020 года. Они требовали удалить отрывки из статьи "У нас только опущенные и вязанные". Как в российских колониях ломают судьбы и позвоночники". В материале сотрудники организации "Сибирь правовая" и бывшие заключенные рассказали о пытках. Правозащитники и бывшие осужденные также стали ответчиками по иску.

"В статье сказано, что в учреждениях со стороны сотрудников к осужденным применялась физическая сила, передвижения осужденных были с опущенной головой, работали много времени, их одевали в смирительные рубашки, вымогались денежные средства, сотрудники причастны к совершению преступлений, осужденным не предоставлялись свидания", - отмечали в иске информацию, с которой в колониях не согласны.

Чиновники ФСИН также назвали ложными ряд свидетельств заключенных, рассказавших о перенесенных пытках: "И за невыполнение плана били"; "Меня избивали весь день, сломали пальцы на ногах, суставы вывернули"; "Мне там все кишки поразбили"; "В карантин привели, поставили на колени, начали электрошокером долбить и прыгать на нас"; "В этой колонии убивали за ерунду"; "Его полдня пытали. Иголки под ногти засовывали, потом завели в туалет. Стращали, что макнут в унитаз головой и угонят в гарем. Пока пытали, он несколько раз сознание терял".

В иске колонии ссылались на то, что слова бывших осужденных не подтверждаются "журналом о происшествиях", "информацией Мариинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях", "постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела" и объяснениями самих надзирателей.

"На мой взгляд, доказательства, представленные истцами, не могут быть признаны надлежащими, так как изготовлены ими самими и не отражают реальность происходящего, - сказала юрист Екатерина Мельникова. - Также решение суда об обязании Новашова опровергнуть все фразы считаю несправедливым, так как согласно позиции Европейского суда нужны очень веские обстоятельства для привлечения к ответственности и ограничения свободы выражения мнения за высказывания третьих лиц. ЕСПЧ указывал, что в делах, когда в основе публикации лежит интервью, следует разграничивать, исходят ли эти сведения от журналиста или они являются цитатами других людей. Привлечение журналиста к ответственности за содействие распространению заявлений, сделанных другим лицом в ходе интервью, серьезно мешает обсуждению в прессе вопросов, представляющих общественный интерес".

Сам журналист Андрей Новашов подчеркнул, что доказательства, представленные ФСИН, выглядят неубедительно: "Понятно, что в таких закрытых учреждениях, как колонии, люди, творящие беспредел, не будут его сами документировать или звать родственников заключенных, чтобы те увидели, как истязают их детей, внуков или мужей. Эта тема, к сожалению, является табуированной в обществе и крайне нежелательной, поэтому я хотел обратить на нее внимание. Это, кстати, было отмечено и в экспертизе по делу. Эксперт приходит к выводу, что я не собирался порочить деловую репутацию трех кузбасских колоний, а пытался привлечь внимание общества к той проблеме, которую общество не замечает".

Решение суда будет обжаловано, добавил Андрей Новашов.

Ранее "Тайга.инфо" рассказывала о смерти заключенного ИК-37 Мергена Ооржака, который упоминался в публикации издания "Сибирь.Реалии". Сначала в СИЗО отправили четырех сотрудников колонии Константина Бекренева, Евгения Филлипова, Сергея Скорина и Ивана Ласого, затем обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) предъявили заключенному Александру Куковякину.

На сотрудников же колонии завели дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, они не пресекли "преступные действия Куковякина". Бекренев, Филлипов, Скорин и Ласый получили лишь по 1,5 года колонии общего режима. По делу о смерти Ооржака также осужден 33-летний заключенный Александр Куковякин, которого обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть). Именно он, по версии обвинения, избил до смерти Ооржака. В СК не стали сообщать, какое наказание получил Куковякин, а приговор Яйского районного суда обжалован и до сих пор не опубликован.