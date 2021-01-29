Сергей Собянин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Официальные данные по заболеваемости COVID-19 в Москве

Стопкоронавирус.рф

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 29 января, в эфире государственного телеканала "Россия-1" (ВГТРК) опроверг официальную статистику по заболевшим коронавирусом. Мэр заявил, что только в Москве COVID-19 переболели минимум половина жителей.

"По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело (COVID-19)", - сказал Собянин.

Численность населения Москвы на конец 2020 года составляла минимум 12,5 млн человек. Таким образом, по данным Собянина, коронавирусом переболели около 6,2 млн горожан, что минимум в полтора раза превышает официальную статистику по всей России.

В это же время оперативный штаб по коронавирусу утверждает, что за все время пандемии во всей стране было зафиксировано лишь 3,8 млн случаев заболевания. А по данным оперативного штаба, в Москве на сегодня выявлено только 925 358 случаев заражения COVID-19, а не 6,2 млн случаев, о которых сообщил Собянин.

Отметим, что уровень общественного недовольства в России растет в том числе и из-за ограничений, связанных с коронавирусом, поэтому власти России стремятся убедить граждан в том, что пик второй волны пандемии пройден, массовая вакцинация уже в действии и снятие ограничений вполне возможно. По этой причине два дня назад, после заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости начать снимать коронавирусные ограничения, мэр Москвы распорядился отменить обязательную удаленку для работников и запрет на ночную работу кафе.

А следующее снятие коронавирусных ограничений в Москве будет зависеть от того, как люди будут выполнять нынешние требования. "Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика... Дальше будем смотреть по ситуации", - сказал Собянин, отметив, что в столице в первую очередь отменяются те меры, которые касаются экономики - от этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города.

Как сообщил сегодня мэр столицы, перенесшим коронавирусную инфекцию москвичам "нет никакого смысла" спешить вакцинироваться от COVID-19. "Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той огромной базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%", - отметил он. По его словам, этот факт - свидетельство того, что иммунитет к COVID-19 сохраняется долго.

Собянин отметил, что столичные резервные госпитали для лечения больных коронавирусом останутся для "подстраховки" до осенне-зимнего периода.

"Резервные госпитали продолжают свою работу. Мы их не закрываем, они будут в горячем резерве до осенне-зимнего периода, мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", - сказал мэр. По его словам, в Москве сейчас загружено менее 10 тысяч COVID-коек.

Впереди третья волна пандемии коронавируса. Она начнется ближе к концу лета

Сегодня же врач и телеведущий Александр Мясников предостерег, что хотя коронавирус и пошел на спад, судя по официальной статистике, третья волна пандемии не за горами. По его словам, в России эта третья волна наступит ближе к концу лета.

"Эпидемия вошла в фазу естественного спада. Что лишь подтверждает предположение о трехмесячном цикле", - написал специалист в своем Telegram-канале. Он пояснил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью.

По его словам, пережить новую волну пандемии безболезненно можно только в том случае, если вакцинировать население уже сейчас. Мясников подчеркнул, что людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровьем, а также пожилым нужно привиться в первую очередь, чтобы быть защищенными.

Глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов также считает, что вакцинация от COVID-19 в России может приблизить затухание эпидемического процесса примерно на месяц. "То, что мы наблюдаем (спад заболеваемости), - это, скорее всего, навсегда. Это классический эпидемический процесс. Затухания можно ожидать к маю - июню. Вакцинация может сдвинуть этот срок примерно к апрелю", - сообщил он "Интерфакс".