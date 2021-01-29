Москва, 23 января 2021 года

elenarostunova / DepositPhotos Москва, 23 января 2021 года

elenarostunova / DepositPhotos

Накануне новых акций, намеченных соратниками Алексея Навального на 31 января, российские власти всерьез обеспокоены столь масштабными протестами и ищут способы снизить уровень общественного недовольства. Об этом рассказали Bloomberg три близких к Кремлю источника.

По словам собеседников агентства, социальное напряжение в российском обществе "растет на фоне резкого падения доходов и ограничений, связанных с коронавирусом" (бедных в РФ стало больше на 1,2 млн человек). Кроме того, акции протеста "усилили напряженность" в политической элите России.

Один из источников заявил, что власти должны принимать меры, чтобы снизить уровень социальной напряженности. Другой чиновник считает, что жесткая линия поведения лишь усилит недовольство и повысит популярность Навального. Заказанные властями социологические исследования показывают, что поддержка оппозиционера растет, особенно среди молодых людей, сказал агентству знакомый с этими данными источник.

По словам руководителя региональных исследований Московского Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, массовые задержания сторонников Навального "отражают обеспокоенность" властей относительно того, что протесты стали намного более масштабными.

Ранее исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков заявил, что уровень присутствия силовиков на акциях 23 января показал, что российские власти "действительно напуганы" и "их действия говорят за себя больше, чем их слова".

Как отмечает газета The Financial Times, в Кремле также обеспокоены таким широким вниманием общественности к расследованию ФБК о "дворце Путина" (этот фильм уже собрал более 100 млн просмотров), что и изменило подход власти к Навальному. В частности, власти перестали игнорировать расследования ФБК. Фильм о президенте прокомментировали на федеральных каналах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его "чушью" и "компиляцией". А сам президент, выступая перед студентами, заявил, что дворец никогда не принадлежал ни ему, ни его близким родственникам.

По словам аналитиков, все это доказывает то чувство раздражения и беспокойства, что царит ныне в Кремле по поводу способности Навального использовать общественный гнев в стране, и в то же время доказывает промахи администрации Путина в попытках оттеснить активиста на второй план.

Газета Le Figaro сегодня обращает внимание своих читателей на то, что важными участниками акций протеста 23 января стала российская молодежь, которая показала, что ей все надоело и она хочет перемен. Алексей Навальный уже стал символом протестного движения, которое все больше воспламеняет молодежь, сообщает издание.

Многие из тех, кто 23 января вышел на улицы 110 городов России сделали это впервые. По данным опроса, проведенного на Пушкинской площади в Москве во время митинга, таких участников было 42%. это исключительно высокая цифра. По мнению социологов, это показывает, что профиль демонстрантов стал более разнообразным по сравнению с митингами 2019 года. Акции также показали, что мобилизация усилилась в средних городах, она больше не концентрируется в очень больших городах. Меняется и поведение во всех слоях общества, и требования протестующих. Кроме освобождения Навального, многие демонстранты вышли на улицы, чтобы заявить, что им надоела несправедливость, и выразить свое презрение властям, - цитирует газету Le Figaro издание InoPressa.

По мнению немецкого журнала Der Spiegel, Путин "больше не может игнорировать своего самого жесткого противника: он лично прокомментировал разоблачения Алексея Навального. Но то, что говорит шеф Кремля, вряд ли успокоит его критиков". Ведь Навальный никогда не утверждал, что Путин упоминается в официальных документах в связи с дворцом, он лишь подробно описал коррупционные схемы подставных лиц вокруг президента.

"Кремль больше не может игнорировать "обычного блогера" и обходить его молчанием, как это часто бывало раньше... Теперь российское руководство стоит перед дилеммой: чем чаще Путин высказывается по поводу Навального, тем более известным он делает острого критика Кремля. И с каждым высказыванием продолжают расти просмотры на YouTube", - констатирует Der Spiegel.

Отметим, что по итогам января количество показов в "Яндексе" по запросу фамилии "Навальный" превысило число показов по запросу фамилии "Путин" почти на миллион. Как сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на данные статистического сервиса поисковика, на 26 января у запроса по фамилии оппозиционера было более 9,6 млн показов, а у запроса по фамилии президента РФ - 8,7 млн. Ранее Путин традиционно был среди лидеров по числу запросов и упоминаний в Рунете.