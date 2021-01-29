Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину опустился до минимума за последний год и составляет 53%.

Как следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), о недоверии Путину заявили 35% респондентов - это повторение максимального годового значения, зафиксированного в марте 2020 года. Еще 12% затруднились ответить на вопрос: "Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Владимиру Путину?"

Согласно предыдущим опросам ФОМ, уровень доверия Путину за весь прошлый год не опускался ниже 55%, отмечает "Радио Свобода".

Нынешний опрос, который проводился 22-24 января среди 3000 человек, также показал, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26% - отрицательно.

Согласно опросу "Левада-центра", в январе 2020 года о доверии президенту Путину заявили чуть более трети россиян (35%). А по результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия россиян к Путину в марте 2020 года упал до минимума за 14 лет. Тогда о доверии президенту заявили 28% участников опроса, такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений.

После этого ВЦИОМ изменил методику и стал задавать закрытый вопрос - о том, доверяет респондент конкретно Владимиру Путину или нет. Однако и такая формулировка вопроса показала снижение доверия к президенту - с 74% в январе 2020 года до 67% в марте.