Леонида Волкова объявили в розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в митинги

Леонид Волков / Youtube.com Главное следственное управление СК объявило в розыск главу сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Главное следственное управление СК объявило в розыск главу сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Как сообщается на сайте СК РФ, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

О возбуждении уголовного дела против Волкова сообщалось накануне: по версии ведомства, 21 января оппозиционер опубликовал видеозаписи, где "обратился с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях". Сам соратник Навального уже полтора года находится за пределами России, покинув страну во время протестов из-за недопуска кандидатов в Мосгордуму в августе 2019 года.

"Упражнение для пропагандистов и бастрыкинских дебилов: предлагаю премию в 1312 рублей за каждый "призыв к участию несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах" в моих публичных выступлениях", - прокомментировал Волков в Twitter. Он назвал себя первым в истории России фигурантом уголовного дела по данной статье.

Позже политик написал в соцсетях, что принципиально не будет комментировать журналистам возбуждение против него уголовного дела, "потому что мы имеем дело с характернейшим случаем навязыванием ложной повестки". За день до появления пресс-релиза СК Волков опубликовал в своем Facebook пост на тему "вовлечения" подростков в митинги. Обращаясь к родителям, обеспокоенным заинтересованностью своих детей в политике и протестах, он предложил откровенно поговорить с ними и объяснить ситуацию.

Волков также отметил, что никаких доказательств того, что он сам, директор ФБК Иван Жданов или представители штабов Навального специально зовут на митинги несовершеннолетних, нет. "А знаете, на чьих митингах легко можно найти детей? Ну конечно, на митингах "Единой России. Куда детей обычно сгоняют прямо по разнарядке из школ", - отметил политик, показав кадры участия несовершеннолетних в акциях правящей партии.

"То есть получается, что втягивать детей в политику все-таки можно - если это делает Путин или "Единая Россия", - комментирует Волков, подчеркнув, что участие несовершеннолетних в провластных мероприятиях не является добровольным. Их либо сгоняют туда вместо уроков, либо, в случае студентов, угрожают проблемами с учебой.