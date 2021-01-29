В Москве по "санитарному" уголовному делу задержан муниципальный депутат Константин Янкаускас

Gala__kon / wikimedia.org Задержание связано с уголовным делом по статье 236 УК РФ

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Константина Янкаускаса. Его повезли в главное следственное управление СК РФ Москвы. С ним находится адвокат от "ОВД-Инфо" Юлия Сычева, сообщает правозащитный проект.

Задержание связано с уголовным делом по статье 236 УК РФ (нарушение санитарных и эпидемиологических норм). В четверг у родителей депутата, с которыми он не живет уже 8 лет, провели обыск. Силовики изъяли телефоны и ноутбук. 78-летнему отцу муниципального депутата стало плохо, ему вызывали скорую помощь.

"Допросили мою маму по уголовному делу о распространении коронавируса. Отцу сейчас уже лучше", - написал Константин Янкаускас в Twitter.

Напомним, 27 января у многих представителей оппозиции в Москве были проведены обыски. Силовики пришли в квартиры Алексея Навального, его жены Юлии Навальной, юриста ФБК Любови Соболь, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, пресс-секретаря штаба политика Юлии Галяминой Николая Касьяна, участницы Pussy Riot Марии Алехиной, главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, активистов Либертарианской партии.

Суммарно обыски проводились по 14 адресам, в том числе в офисе Фонда борьбы с коррупцией. Также была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу муниципальный депутат Люся Штейн.

Сообщалось, что МВД ищет призывы, адресованные "неограниченному кругу лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". Также стало известно, что масштабные обыски проводятся по новому уголовному делу, возбужденному по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

После обысков полиция задержала на 48 часов брата Алексея Навального Олега, а также юриста ФБК Любовь Соболь, личного врача Навального и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, участницу Pussy Riot Марию Алехину.

В четверг ГУВД Москвы призвало граждан "не поддаваться на провокации" и не откликаться на призывы выходить на акции протеста, так как в них участвуют зараженные коронавирусом. Кроме того, акции проводятся "на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти", что прямо запрещено недавно доработанным федеральным законом. Заявление силового ведомства опубликовано в преддверии новой всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального, намеченной на 31 января.

Как поясняет адвокат Калой Ахильгов, оппозиционеры обвиняются "в создании угрозы массового заболевания людей". Эта часть статьи была внесена в УК РФ совсем недавно - 1 апреля 2020 года, и она открыла дорогу новой форме репрессий.

"Во-первых, массовость - оценочный признак, поэтому, когда говорим о массовости, необходимо говорить не только о количестве заболевших, но и о тяжести заболевания. То есть, следствие должно установить лиц, которые заболели именно на этом митинге. А это при работающем метро, открытых ресторанах и т.п. практически невозможно", - считает адвокат.

Во-вторых, Верховный Суд РФ в своих разъяснениях указал, что создание угрозы массового заболевания можно квалифицировать только тогда, когда "власти приняли все необходимые меры для недопущения создания угрозы и именно из-за принятых властями мер массовое заболевание не случилось", подчеркивает Калой Ахильгов.

Однако строгого карантина в Москве и других российских городах нет. А многие действия властей фактически облегчают распространение вируса: работа общественного транспорта, сохранение очного обучения в школах, праздничное оформление улиц, провоцирующее людей на новогодние массовые гулянья. Поэтому очевидно, что данное уголовное дело "такое же политическое, как и многие другие", заключил Калой Ахильгов.