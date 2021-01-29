В пятницу, 29 января, в Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошел Единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ

Минобороны РФ На связь с Национальным центром управления обороной поочередно выходили воинские части и предприятия ОПК со всей страны. Доклады о поставке боевой техники и вооружения в войска делались по видеосвязи

Минобороны РФ

В пятницу, 29 января, в Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошел Единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ.

На связь с Национальным центром управления обороной поочередно выходили воинские части и предприятия ОПК со всей страны. Доклады о поставке боевой техники и вооружения в войска делались по видеосвязи.

В IV квартале 2020 года для Сухопутных и Воздушно-десантных войск были поставлены 86 новых и 158 отремонтированных единиц бронететанкового вооружения и техники, 996 новых и 85 отремонтированных автомобилей, более 350 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", более 920 тыс. единиц носимого вооружения и экипировки, доложил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

Для Воздушно-космических сил были поставлены полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", 15 новых и 18 отремонтированных самолетов, 13 новых и 10 прошедших ремонт вертолетов, 6 единиц космических средств, 50 новых и 46 отремонтированных радиолокационных станций.

Для ВМФ было поставлено 4 новых боевых корабля, 1 новая и 1 отремонтированная подводные лодки, 9 новых и 11 отремонтированных кораблей и судов обеспечения, более 160 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения, береговой ракетный комплекс "Бал".

Во время Единого дня приемки военной продукции Минобороны впервые раскрыло характеристики стратегического ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс-С". Ранее о характеристиках комплекса официально не сообщалось. Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс-С" "предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования".

Среди тактико-технических характеристик комплекса указаны "калибр - 1,86 метра, длина ракеты - 17,8 метра, стартовая масса - 46 000 килограммов, масса полезной нагрузки - 1250 килограммов, дальность - до 10 000 километров, тип топлива - твердое".

В ходе прошедшего Единого дня приемки военной техники командир Барнаульской ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что дивизия несет боевое дежурство в составе трех полков с ракетными комплексами мобильного базирования "Ярс-С" и что до конца 2021 года ожидается заступление на боевое дежурство еще одного полка с "Ярсами-С". До Барнаула "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.

"Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Как сообщалось, полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии - на комплекс стационарного базирования.

Кроме того, в день приемки военной продукции министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили, что уже изготовлен и передан Минобороны первый истребитель пятого поколения Су-57. Этот уникальный самолет превосходит по характеристикам ближайшего конкурента - американца F35. У Су-57 больше и скорость, и дальность полета, и боевая нагрузка, и маневренность. Он может садиться и взлетать на небольших полосах и уходить от преследования на сверхзвуке, не включая форсаж.

Этот истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.