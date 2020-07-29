Государственное обвинение просит приговорить к длительному сроку колонии студента и бывшего морского пехотинца из Техаса Тревора Рида

flb.ru Риду вменяется применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ)

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Государственное обвинение просит приговорить к длительному сроку колонии студента и бывшего морского пехотинца из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде, согласно версии следователей, оказал сопротивление столичным стражам порядка при задержании.

"В ходе прений сторон государственное обвинение попросило назначить Риду наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в Головинском районном суде Москвы, где рассматривается дело студента из США.

Риду вменяется применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома N 106 гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот якобы проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе полиции выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Некоторые подробности задержания Тревора ранее рассказала его невеста - москвичка Алина Цибульник, с которой он должен был сыграть свадьбу 24 сентября 2019 года. Алина пригласила иностранного жениха на свой корпоратив, где ее коллеги проявили к американцу особый интерес. Они буквально споили Тревора.

"Водку он пил первый раз. Все на вечеринке хотели с ним пообщаться, всем было интересно послушать его. Все ему наливали, доливали", - рассказала Алина.

К концу вечеринки Рид едва держался на ногах. И Алина не придумала ничего лучше, чем позвонить в полицию и попросить помощи в транспортировке ухажера. Но прибывшим патрульным поведение американца показалось агрессивным, сообщал телеканал НТВ.

Алина уверяет, что бойфренд попросту уснул в полицейской машине. Девушка даже согласилась пройти проверку на полиграфе. При этом, правда, подтвердился только тот факт, что по отношению к ней американец силу не применял.

Отец Тревора Рида в интервью The New York Times заявил, что его сын оказался за решеткой неслучайно. По его мнению, история с задержанием напоминает дело другого бывшего морского пехотинца Пола Уилана, который был пойман в Москве и осужден за шпионаж. Отец Рида полагает, что в последующем его сына, как и Уилана, возможно, используют для обмена заключенными между странами. Но российские следователи говорили, что "не стоит пытаться облагородить рядовой суд над хулиганом и дебоширом, а какой он национальности - не имеет значения".