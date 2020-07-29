Медиасиндикат М.тв / YouTube ФСБ отчиталась о ликвидации ячейки ИГ* в Петербурге, члены которой планировали убивать силовиков

Медиасиндикат М.тв / YouTube

Федеральная служба безопасности сообщает о пресечении деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*), занимавшейся финансированием террористов, а также планировавшей нападения на российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, спецслужба совместно с МВД РФ в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России пресекла деятельность причастных к финансированию ИГ* участников террористической ячейки из числа уроженцев одной из республик Средней Азии. Задержанные также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян в состав террористических структур, отметили в ЦОС.

Согласно имеющейся оперативной информации, члены ячейки планировали убивать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, после чего выехать на территорию ближневосточного региона. В спецслужбе также заявили, что нейтрализованная ячейка действовала в Санкт-Петербурге. По данным ФСБ, задержано как минимум четверо участников этой ячейки.

"По месту проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности", - заявили в ФСБ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.