29-летний житель Воронежа Александр Король рассказал о том, как был задержан силовиками во время облавы на членов религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, а затем подвергнут пыткам.

Самый массовый рейд против "Свидетелей Иеговы"* в истории современной России силовики провели в Воронежской области 13 июля 2020 года, сообщает сайт организации. Обыски прошли более чем по 100 адресам, десятки мирных граждан были задержаны и доставлены на допросы. 10 человек арестованы и брошены в СИЗО.

По уточненным сведениям, избиению и пыткам подверглись трое мужчин, среди которых был и Александр Король. Силовики добивались, чтобы они выдали своих единоверцев.

После обыска в доме Александра его доставили в здание Главного управления МВД России по Воронежской области на улице Средне-Московской. Там его несколько раз допросили. "В первый раз дознаватели пытались убедить верующего оговорить себя и угрожали применить пытки. Александр отказался, поэтому один из оперативников надел ему на голову полиэтиленовый пакет и начал затягивать его на шее, перекрывая доступ воздуха и спрашивая, кто среди верующих является старейшиной", - говорится в сообщении.

Пытка повторялась до тех пор, пока пакет не порвался. При этом Александра несколько раз ударили в лицо. Силовик также угрожал применить для истязаний иглы.

Дознание с применением пыток длилось около 15 минут, после чего Александра увезли в другое место, где допросили еще раз. Около 17:30 его в наручниках доставили в отдел МВД по Хохольскому району, находящийся примерно в 40 километрах от Воронежа, и поместили в ИВС на 48 часов.

В 17:00 15 июля Александра отпустили без каких-либо объяснений и извинений. Поскольку у мужчины не было денег, а средства связи изъяла полиция, ему пришлось просить прохожих одолжить денег, чтобы добраться домой, в Воронеж. В настоящий момент неизвестно, возбуждено ли в отношении Короля уголовное дело. Сам он готовится обжаловать незаконные действия силовиков.

В прошлом году "Медиазона" опубликовала целую серию свидетельств о пытках иеговистов* в управлении СК РФ в Сургуте. Об истязаниях рассказали 32-летний техник Евгений Кайрак, 52-летний инженер Вячеслав Боронос, 41-летний электрогазосварщик Алексей Плехов, 21-летний ремонтник лифтов Кирилл Северинчик, 31-летний технический специалист Артем Ким и 41-летний водитель Сергей Волосников.

Кайрака силовики приставили лицом к стене, заставили широко расставить ноги и стали бить по голове и ребрам. Затем его повалили на пол, связали ноги и руки скотчем, на голову надели целлофановый пакет и начали выгибать пальцы и душить. Одновременно задержанному наносили разряды электрошокера через джинсы в область заднего прохода, давили ногой на икры и били через пакет по лицу. Это продолжалось не менее 15 минут, Кайрак получил не менее 10 разрядов электрического тока. "Я был вынужден отвечать на все вопросы, вопреки своей воле, зачастую оговаривая себя и других соверующих. При этом следователь, если его что-то его не устраивало, угрожал повторением пыток, а также что к уголовной ответственности привлекут супругу", - рассказал Кайрак. Предоставленному ему адвокату он не говорил, что его пытали, так как ему не доверял и боялся продолжения пыток.

От пыток у Кайрака были на лице слева был отек, с правой стороны гематома, на правой икре гематома, которые он зафиксировал в травмпункте.

Артему Киму, отказавшемуся от дачи показаний, показали электрошокер и сказали, "сейчас будем жарить". "Начали бить разрядами электрошокера в обе икры: его прикладывали и несколько секунд держали, от чего я испытывал сильную боль. Потом переместились удары электрошокера в заднюю поверхность бедра. Потом электрошокер мне вставили промежность и тоже дали разряд", - рассказал Ким. Кроме того, ему угрожали уколом, "останавливающим сердце" и изнасилованием.

Затем Киму начали показывать фотографии. "Если ответ [был] "не знаю", то били током, положительные ответы - давали отдых. Все это сопровождалось угрозами расправы со мной и близкими", - свидетельствовал пострадавший.

Те же пытки применялись и к Сергею Волосникову. "Я кричал: "Что вы делаете!" - а мне прижимали пакет к горлу. При этом кто-то стоял у меня на ногах в области голени. Я испытывал приступы удушья, пытаясь разгрызть пакет зубами. Это продолжалось примерно 30 минут. Также мне сделали какой-то укол в область ягодицы, говоря про какую-то вакцину СПИДа", - рассказал он.

В связи с этими пытками в Сургуте Госдеп США ввел санкции в отношении двух российских силовиков.

Напомним, 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* экстремистской организацией. С того времени множество сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию.

В проведенной ранее по запросу прокуратуры комплексной лингвистической религиоведческой судебной экспертизе говорилось, что иеговисты* используют "экстремистский" перевод Библии. Они также якобы считают необходимым свержение конституционного строя РФ, так как "верят в порочность существующего положения вещей, грядущий конец света, победу Иисуса над дьяволом, захватившим мир, воцарение Иисуса и начало нового мироустройства".

Признаком возбуждения религиозной ненависти эксперты сочли критику католической церкви, состоящую в том, что в брошюре "Свидетелей Иеговы"* о науке, в статье о Галилее говорится, что католическая инквизиция приговорила его к пожизненному аресту несправедливо и папа Иоанн Павел II это признал. А вера иеговистов* в то, что Бог пролил на Содом и Гоморру огонь и серу, а в конце света мир ждут новые бедствия, трактуется экспертами как призыв к "геноциду, массовым репрессиям, установлению неравноправия, дискриминации, совершению преступлений по мотиву ненависти". Удивительно, но призывов к терроризму в верованиях иеговистов* эксперты не нашли.

Большинству из арестованных иеговистов* предъявлены обвинения по статье "Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

По статистике Европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы"*, опубликованной в ноябре 2019 года, подвергаются уголовному преследованию или несут ответственность по статьям об экстремизме и его финансировании (282.2 и 282.3 УК РФ) около 300 иеговистов*.

Пятеро последователей "Свидетелей Иеговы"* из Орла, Томска, Пензы и Крыма (Сергей Филатов и Артем Герасимов) получили по шесть лет колонии. Следствие называло их лидерами местных общин. Одним из осужденных оказался гражданин Дании.

11 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека назвал внесение иеговистов* в список экстремистских организаций "полной чушью", однако с тех пор никаких законодательных послаблений не произошло.

"Со Свидетелями Иеговы обращаются так, как не обращались даже во времена СССР, если не считать сталинского периода. Мог прийти участковый с парой патрульных для порядка. Могли поговорить, пожурить. Могли устроить товарищеский суд, уволить с работы. Но в дома верующих через окна и балконы не врывались бойцы спецназа, не взламывали "болгарками" двери, людей не укладывали на пол под стволами автоматов, не приковывали наручниками к батареям, не пытали электрошокерами", - отмечал журналист Антон Чивчалов.

Европейский суд по правам человека в прошлом году коммуницировал две жалобы "Свидетелей Иеговы"* на нарушения их прав с требованием беспрецедентной для России компенсации в 79,1 млн евро (6 млрд рублей).