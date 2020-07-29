За последние сутки в России выявлено 5475 случаев коронавируса в 84 регионах, 169 человек скончались

Стопкоронавирус.рф Всего в стране выявлено 828 990 заболевших и 13 673 летальных случаев. Из больниц за последние сутки выписано 8116 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 620 333 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 5475 случаев коронавируса в 84 регионах, 169 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это максимальное число смертей за сутки с 17 июля, когда было зарегистрировано 186 умерших.

Всего в стране выявлено 828 990 заболевших и 13 673 летальных случаев. Из больниц за последние сутки выписано 8116 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 620 333 человек.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 671 (13)

Свердловская область - 223 (8)

Ханты-Мансийский АО - 173

Санкт-Петербург - 165 (23)

Иркутская область - 159 (3)

Мурманская область - 156 (3)

Нижегородская область - 154 (3)

Московская область - 137 (2)

Ростовская область - 136 (5)

Челябинская область - 125 (1)

Красноярский край - 125 (7)

Хабаровский край - 120 (2)

Ставропольский край - 119 (3)

Ямало-Ненецкий АО - 115 (2)

Омская область - 111 (2)

Оренбургская область - 108

Приморский край - 108 (3)

Алтайский край - 107 (2)

Новосибирская область - 107 (7)

Ульяновская область - 104

Саратовская область - 98 (1)

Краснодарский край - 97 (2)

Тюменская область - 90

Волгоградская область - 88

Воронежская область - 86 (1)

Кемеровская область - 79 (2)

Пермский край - 71 (9)

Сахалинская область - 69

Архангельская область - 68 (3)

Томская область - 61 (2)

Республика Саха (Якутия) - 57 (4)

Республика Калмыкия - 49

Тамбовская область - 48

Кировская область - 48

Пензенская область - 45

Чувашская Республика - 44

Белгородская область - 42

Ленинградская область - 40

Республика Дагестан - 40 (2)

Ярославская область - 39 (2)

Республика Бурятия - 38

Республика Адыгея - 37

Курганская область - 37

Республика Коми - 36 (3)

Республика Башкортостан - 35

Брянская область - 33

Республика Татарстан - 33

Республика Карелия - 32 (7)

Республика Мордовия - 32

Самарская область - 32 (4)

Тульская область - 31 (6)

Орловская область - 30 (1)

Астраханская область - 30 (1)

Республика Тыва - 30 (5)

Тверская область - 29 (3)

Амурская область - 29

Рязанская область - 27

Вологодская область - 27 (3)

Владимирская область - 25 (4)

Ивановская область - 25 (2)

Курская область - 25

Камчатский край - 25

Республика Ингушетия - 24

Республика Крым - 23

Калужская область - 22

Республика Алтай - 22 (1)

Смоленская область - 20

Новгородская область - 20

Удмуртская Республика - 20 (1)

Республика Марий Эл - 18 (2)

Республика Северная Осетия - 16

Республика Хакасия - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 15 (2)

Калининградская область - 14 (2)

Псковская область - 13 (1)

Костромская область - 12

Липецкая область - 12

Чеченская Республика - 12 (1)

Забайкальский край - 9

Магаданская область - 9

Карачаево-Черкесская Республика - 8 (1)

Еврейская АО - 4

Ненецкий АО - 3

Севастополь - 3 (2)

