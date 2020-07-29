За последние сутки в России выявлено 5475 случаев коронавируса в 84 регионах, 169 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это максимальное число смертей за сутки с 17 июля, когда было зарегистрировано 186 умерших.
Всего в стране выявлено 828 990 заболевших и 13 673 летальных случаев. Из больниц за последние сутки выписано 8116 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 620 333 человек.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 671 (13)
Свердловская область - 223 (8)
Ханты-Мансийский АО - 173
Санкт-Петербург - 165 (23)
Иркутская область - 159 (3)
Мурманская область - 156 (3)
Нижегородская область - 154 (3)
Московская область - 137 (2)
Ростовская область - 136 (5)
Челябинская область - 125 (1)
Красноярский край - 125 (7)
Хабаровский край - 120 (2)
Ставропольский край - 119 (3)
Ямало-Ненецкий АО - 115 (2)
Омская область - 111 (2)
Оренбургская область - 108
Приморский край - 108 (3)
Алтайский край - 107 (2)
Новосибирская область - 107 (7)
Ульяновская область - 104
Саратовская область - 98 (1)
Краснодарский край - 97 (2)
Тюменская область - 90
Волгоградская область - 88
Воронежская область - 86 (1)
Кемеровская область - 79 (2)
Пермский край - 71 (9)
Сахалинская область - 69
Архангельская область - 68 (3)
Томская область - 61 (2)
Республика Саха (Якутия) - 57 (4)
Республика Калмыкия - 49
Тамбовская область - 48
Кировская область - 48
Пензенская область - 45
Чувашская Республика - 44
Белгородская область - 42
Ленинградская область - 40
Республика Дагестан - 40 (2)
Ярославская область - 39 (2)
Республика Бурятия - 38
Республика Адыгея - 37
Курганская область - 37
Республика Коми - 36 (3)
Республика Башкортостан - 35
Брянская область - 33
Республика Татарстан - 33
Республика Карелия - 32 (7)
Республика Мордовия - 32
Самарская область - 32 (4)
Тульская область - 31 (6)
Орловская область - 30 (1)
Астраханская область - 30 (1)
Республика Тыва - 30 (5)
Тверская область - 29 (3)
Амурская область - 29
Рязанская область - 27
Вологодская область - 27 (3)
Владимирская область - 25 (4)
Ивановская область - 25 (2)
Курская область - 25
Камчатский край - 25
Республика Ингушетия - 24
Республика Крым - 23
Калужская область - 22
Республика Алтай - 22 (1)
Смоленская область - 20
Новгородская область - 20
Удмуртская Республика - 20 (1)
Республика Марий Эл - 18 (2)
Республика Северная Осетия - 16
Республика Хакасия - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 15 (2)
Калининградская область - 14 (2)
Псковская область - 13 (1)
Костромская область - 12
Липецкая область - 12
Чеченская Республика - 12 (1)
Забайкальский край - 9
Магаданская область - 9
Карачаево-Черкесская Республика - 8 (1)
Еврейская АО - 4
Ненецкий АО - 3
Севастополь - 3 (2)