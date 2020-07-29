ВСЕ ФОТО Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению первых 17 жалоб на привлечение к административной ответственности за участие в московских протестах летом 2019 года

CherryX / commons.wikimedia.org Руководитель "Апологии протеста" Алексей Глухов пояснил, что жалобы подали рядовые участники акции протеста 27 июля, которые были оштрафованы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия)

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Массовые акции протеста летом 2019 года проходили из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал в регистрации всем видным столичным оппозиционерам, многие из них были отсечены и от участия в протестах, некоторые отбыли несколько сроков административного ареста

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению первых 17 жалоб на привлечение к административной ответственности за участие в московских протестах летом 2019 года. Как сообщается в Telegram-канале "Апологии протеста", ЕСПЧ усмотрел признаки нарушения статей 5, 6 и 11 Конвенции - это права на свободу передвижения, справедливый суд и свободу собраний.

Руководитель "Апологии протеста" Алексей Глухов пояснил, что жалобы подали рядовые участники акции протеста 27 июля, которые были оштрафованы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия). ЕСПЧ будет рассматривать некоторые жалобы в упрощенном порядке, то есть не будет требовать от российских властей серьезных пояснений.

"У этих заявителей нарушение не было отягчено административными арестами и их не привлекали за организацию протестных акций. То есть рядовым участникам акций протестов ЕСПЧ дал зеленый свет", - сообщил Глухов газете "Ведомости". Упрощенный порядок также предполагает, что решение может быть вынесено быстрее, чем по обычным делам, но сейчас в ЕСПЧ скопилось более 1 тысячи дел в упрощенном порядке.

Массовые акции протеста летом 2019 года проходили из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал в регистрации всем видным столичным оппозиционерам, многие из них были отсечены и от участия в протестах, некоторые отбыли несколько сроков административного ареста.

Силовики жестко разгоняли протестующих, только 27 июля были задержаны 1373 человека. По итогам было заведено "московское дело" о массовых беспорядках, участников обвиняли в нападениях на полицейских за брошенные в их сторону стаканчик или пустую бутылку. При этом случаи избиения митингующих, которые приводили к серьезным травмам, так и не были расследованы. Фигурантами "московского дела" стали 32 человека. 22 были осуждены, десять до сих пор находятся в колониях.