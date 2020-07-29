Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА "Новости".

"Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа", - сообщил Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Он добавил, что количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве снизилось в 10 раз с момента пика заболеваемости. "Вы помните, ситуация была, когда у нас выявлялось 6,5 тыс. [случаев]. Сегодня мы идем в коридоре где-то 650 случаев, плюс-минус 50", - сказал Собянин. По словам мэра, такая ситуация в столице сохраняется около месяца, что позволяет постепенно выводить коечный фонд в работу в плановом режиме. А товарооборот в сфере торговли и услуг в Москве превысил значения прошлого года.

9 июня в столице был отменен режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции. С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, а стоматологические клиники начали плановый прием пациентов.

23 июня заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе, также для москвичей снова стали доступны объекты городской инфраструктуры - лавочки, скамейки, беседки, а также детские и спортивные площадки. С 13 июля возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, также открылись детские лагеря и были сняты ограничения в сфере предпринимательства. Тогда же отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице.

Впоследствии некоторые СМИ сообщили, что в середине сентября ограничения планируется вернуть, связав это с возможной второй волной заболеваемости коронавирусом. Однако мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабильная, и пока что ограничения возвращать не планируется. "Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации", - пояснил он.