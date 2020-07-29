Владимир Путин и Александр Лукашенко, 24 июня 2020 года

Пресс-служба Президента России Владимир Путин и Александр Лукашенко на открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, 30 июня 2020 года

Пресс-служба Президента России

В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК.

"Нет, мы не располагаем никакой информацией. Ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел вирусом", - сказал Песков, отметив, что все россияне, общавшиеся с белорусским лидером, "живы и здоровы". Он также добавил, что глава государства Владимир Путин "по мере необходимости" сдает анализы на коронавирус, и у него также "все хорошо".

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом, рассказав об этом на встрече с руководством и личным составом ведомств национальной безопасности. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно", - заявил президент, добавив, что благодаря бессимптомному перенесению заболевания "попал в золотой фонд Беларуси".

Когда именно Лукашенко переболел вирусом, не сообщалось: с Владимиром Путиным белорусский лидер встретился в день парада Победы в Москве 24 июня и на церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом 30 июня. Во время парада в Москве соцсети и СМИ заметили "бунтарское" поведение президента Белоруссии. В начале торжества, когда Путин встал, чтобы принять доклад министра обороны Сергея Шойгу о готовности парадных расчетов, вся трибуна встала вслед за ним, в том числе ветераны, но Лукашенко "даже не шелохнулся". А при возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата Лукашенко демонстративно поменялся местами, чтобы не стоять рядом с российским лидером.

СМИ сообщали, что Лукашенко якобы уехал в Минск сразу же после парада, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран "имели возможность кратко пообщаться" и продолжат диалог в ближайшее время. Он уточнил, что белорусский президент присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы, и уже после этого уехал в Минск.