Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил об "осторожном оптимизме", оценивая ситуацию в регионе, где три недели не утихают акции в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала. По мнению политика, люди успокаиваются после общения с ним

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края / Вячеслав Реутов "В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм", - сказал Дегтярев

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края / Вячеслав Реутов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил об "осторожном оптимизме", оценивая ситуацию в регионе, где три недели не утихают акции в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала. По мнению политика, люди успокаиваются после общения с ним.

"В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм", - сказал Дегтярев в интервью "Коммерсанту".

"Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого - время покажет". Высказанное ранее утверждение, что ситуацию в Хабаровске "раскачивают" в том числе иностранцы, Дегтярев назвал вырванным из контекста и переделанным.

"Я искренне считаю, что вначале массовые акции были стихийными. Они не были никем организованы. Это народное движение. Сегодня на нем паразитируют приезжие организованные провокаторы, они из России. И в городе находятся иностранные граждане из разных государств. Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились", - сказал врио губернатора.

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Он также назвал массовые акции одной из причин распространения коронавируса в регионе. "Ситуация стабильная, но есть тенденция к увеличению числа зараженных", - сказал Дегтярев, отметив, что в случае продолжения протестов "сложно делать положительный прогноз". "Сегодня хабаровчане, я уверен, меньше всего заинтересованы в несанкционированных акциях, потому что это вредит краю - экономике, безопасности, здоровью и комфорту людей и имиджу", - заявил политик.

Отказ выйти к протестующим в день своего приезда в Хабаровск Дегтярев объяснил тем, что задержание Фургала "ввело в ступор ряд министерств и ведомств правительства края, что могло привести к коллапсу в целом". Поэтому его первой задачей на новом посту было "разобраться и запустить механизм, чтобы край мог жить и работать", а также "подписать кипу бумаг высотой в метр".

Отсутствие в биографии связей с Хабаровским краем врио губернатора считает "однозначным плюсом" и для себя, и для региона. Дегтярев пояснил, что он "не связан с местными группами влияния никакими обязательствами". "Я вот вижу сразу, когда дают проекты постановлений, решений, согласований - где что-то не так и, может быть, не в интересах людей. А интересы людей - это то, на что меня ориентировал президент при назначении. Я сразу всем отвечаю: будет все по закону, будет все для жителей Хабаровского края - по крайней мере до сентября 2021 года", - сказал Дегтярев.

Свое назначение на пост врио он считает "проявлением уважения к избирателям Хабаровского края". Отвечая на вопрос, какие политические силы в регионе могли бы его поддержать, если ЛДПР частично утратит в регионе свою популярность, Дегтярев сказал, что будет опираться на жителей Хабаровского края, а "лидеров общественного мнения" наберет в "народный совет".

Накануне дополнительный стимул протестам в Хабаровске придал арест водителя "фургаломобиля" Ростислава Буряка. Его фургон, обкленный фотографиями арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и лозунгами в его поддержку, стал символом протестов последних двух недель. 28 июля суд арестовал Буряка на 8 суток за "создание помех движению транспорта на митинге" (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). При этом в дату и время, указанные в протоколе, водитель в протестах не участвовал. Буряк стал первым арестованным за три недели митингов.

Опрос "Левада-Центра" показал, что 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит в Хабаровском крае на акции протеста, 26% - нейтрально, 17% - отрицательно. 29% готовы принять участие в протестах в своем регионе лично.