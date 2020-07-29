В Ингушетии ищут троих неизвестных, расстрелявших автомобиль с сотрудником Росгвардии

ingushetia.sledcom.ru Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают троих подозреваемых в обстреле автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Росгвардии

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Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают троих подозреваемых в обстреле автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Росгвардии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия сообщили, что погибший являлся сотрудником вневедомственной охраны. Мужчина был найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского района Ингушетии.

Источник не исключил, что нападавшие могут быть связаны с экстремистами. "Правоохранители склоняются именно к такой версии", - добавил собеседник агентства, добавив, что преступники забрали из машины сотрудника пистолет.

Как пишет "Интерфакс", сотрудника управления Росгвардии по республике, старшего лейтенанта Микаила Алиева расстреляли, когда он общался с девушкой на обочине дороги. После этого росгвардеец смог сесть в машину, но скончался, проехав лишь около 10 метров. Девушка доставлена в ОВД и дает показания.

В управлении Росгвардии по Ингушетии сообщили Daily Storm, что росгвардеец ехал к девушке и на него напали. "С девушкой он не общался, он ехал к девушке. Машина была обнаружена в поле, на дороге. Убитый был обнаружен в ней. Что именно произошло, сейчас выясняют. Об инциденте нам [Росгвардии] сообщили в МВД", - добавил представитель ведомства.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Ингушетии, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч.3 ст.226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).