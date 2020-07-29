Объединение юристов и журналистов запустило краудфандинговый проект по публичному расследованию дела Сафронова

Независимое объединение юристов и журналистов "Команда 29", созданное с целью борьбы за отстаивание справедливости в делах, которые касаются свободы информации и/или госбезопасности, запустило на портале Planeta.Ru краудфандинговую кампанию в поддержку бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Планируется собрать 750 тысяч рублей, сейчас собрано около 30 тыс.

"Против нашего коллеги - журналиста Ивана Сафронова завели уголовное дело, при этом не предъявляя четких доказательств его вины. Мы хотим придать это огласке и понимаем, что впереди большие траты: на юридическую помощь, многочисленные экспертизы, на производство информационных материалов, ведение коммуникационной кампании и прочих издержек, с которыми связано ведение дела в публичном поле. Мы верим что вместе с вашей поддержкой сможем сделать все возможное, чтобы о деле Вани узнало как можно больше людей и разбирательство по его делу стало максимально прозрачным и справедливым", - говорится в описании проекта. Полный финансовый отчет по итогам кампании будет доступен на сайте "Команды 29".

По версии ФСБ, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

В середине июля адвокат Сафронова сообщил, что, согласно материалам дела, информация о передаче чешским спецслужбам секретных сведений поступила в ФСБ из Службы внешней разведки (СВР). Глава СВР Сергей Нарышкин вскоре после ареста Сафронова утверждал, что его преследование "ни в коем случае" не связано с журналистской деятельностью. Однако 28 июля адвокат Иван Павлов рассказал, что следствие предлагало Сафронову досудебную сделку, требуя от его выдать имена журналистских источников информации. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Сафронов отказался это обсуждать.

ТАСС со ссылкой на источник в разведывательных службах распространил информацию о том, что кадровым сотрудником чешских спецслужб якобы является знакомый Сафронова в Чехии Мартин Лариш, возглавляющий Центр анализа и профилактики безопасности (СВАР), который по открытым источникам готовит доклады о безопасности в странах Восточной Европы и Африки. Сам Лариш назвал информацию ТАСС бредом и "дезинформационным вбросом". Он рассказал, что познакомился с бывшим журналистом в 2012 году в Москве, и впоследствии их профессиональные отношения переросли в дружбу.

В СВАР заявили, что в Центре, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук. Вся деятельность СВАР представлена в открытом доступе на официальном сайте, и там нет "ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".