Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Полиция начала проверку по факту смерти адвоката Ивана Сустина, который представлял интересы одного из участников движения "Новое величие" Павла Ребровского, а также юриста ФБК Любови Соболь

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Полиция начала проверку по факту смерти адвоката Ивана Сустина, который представлял интересы одного из участников движения "Новое величие" Павла Ребровского, а также юриста ФБК Любови Соболь.

"Поступило сообщение об обнаружении тела в адвокатской конторе на ул. Тверская. На месте обнаружен скончавшийся Иван Сустин, тело обнаружили сослуживцы. Тело погибшего направлено в морг. По данному факту проводится проверка", - сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС из окружения юриста сообщил, что причину смерти Сустина будут устанавливать судмедэксперты. "Умер, по предварительным данным, от инфаркта. Точнее все будет известно по итогам экспертизы", - сказала жена адвоката Татьяна Сустина. Руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков написал в Facebook, что сердце Ивана "не выдержало нагрузок".

Иван Сустин представлял интересы одного из участников движения "Новое величие" Павла Ребровского. Весной прошлого года Ребровский заключил досудебное соглашение и получил право на особый порядок рассмотрения дела, после чего заявил, что на заключение соглашения его заставили пойти при помощи шантажа: если бы он не признался, то ему грозило бы обвинение по 205-й статье УК за теракт, по которой предусмотрено от 10 лет колонии. Однако если бы он подписал нужные следователю показания, то получил бы условный срок. И хотя он на такие условия согласился, в результате судья назначил ему реальный срок - 2,5 года колонии.

Как пояснял адвокат, прокуратура намеревалась ужесточить наказание Ребровскому в связи с несоблюдением досудебного соглашения и поэтому смогла подать в Мосгорсуд жалобу об отмене приговора уже после того, как сроки обжалования прошли. В октябре прошлого года Мосгорсуд отменил приговор в отношении Ребровского, отправил дело на новое рассмотрение и изменил Ребровскому меру пресечения на подписку о невыезде. Теперь дело в отношении него рассматривается параллельно основному процессу "Нового величия".

В 2017 году Сустин и его жена столкнулись с жестким давлением в Ингушетии, куда приехали ознакомиться с материалами дела о семейном споре. В Назрани во время обеда в соседнем здании от суда, Сустиных заблокировали их оппоненты. "Нас незаконно удерживали длительное время, наносили мне побои, открыто похитили часть процессуальных документов, в том числе содержащие свидетельские показания и персональные данные наших свидетелей в целях оказания на них давления", - рассказывал адвокат порталу "Право.ру.

Супругам запретили общаться друг с другом, отобрали у них средства связи. "Нам угрожали убийством, добиваясь отказа от принятой защиты. На аргументы, что приедут другие, поясняли, что так будет со всеми представителями нашей доверительницы. Особо отмечали свою принадлежность к центру по борьбе с экстремизмом, угрожали, что нам подкинут взрывчатые вещества и больше нас никто не найдет", - рассказал Сустин. После этого адвокатов выдворили за пределы республики, однако угрозы продолжились и в Москве.