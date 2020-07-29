Госкорпорация "Ростех" Сергея Чемезова стала главным получателем госконтрактов на борьбу с COVID-19, выяснило издание "Проект", изучив более 90 тысяч контрактов на общую сумму свыше 210 млрд рублей, заключенных с марта по июнь

АГН Москва / Александр Авилов "Ростеху" достался каждый десятый "коронавирусный" рубль: производство аппаратов ИВЛ и термометров сделали его самым востребованным поставщиком в пандемию

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Госкорпорация "Ростех" Сергея Чемезова стала главным получателем госконтрактов на борьбу с COVID-19, выяснило издание "Проект", изучив более 90 тысяч контрактов на общую сумму свыше 210 млрд рублей, заключенных с марта по июнь. "Ростеху" достался каждый десятый "коронавирусный" рубль: производство аппаратов ИВЛ и термометров сделали его самым востребованным поставщиком в пандемию.

По расчетам "Проекта", с 21 марта по 30 июня российское правительство выделило регионам и федеральным ведомствам 122 миллиарда рублей на закупку оборудования, средств защиты и переоснащение больниц. Еще около 7 млрд рублей больницы использовали на закупки из средств ОМС, полученных для оплаты лечения больных коронавирусом. При этом общая сумма связанных с пандемией закупок оказалась на 80 млрд рублей больше того, что выделил бюджет - 210 млрд рублей.

Регионам федеральных субсидий не хватало, а ряду федеральных ведомств, муниципалитетам и госкомпаниям пришлось обойтись без субсидий и найти деньги в уже расписанных бюджетах. Среди ведомств больше всего денег на закупки получил Минпромторг. Другими самыми крупными получателями оказались Минобороны и МВД, опередившие даже Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА), выяснили журналисты.

Больше пятой части контрактов - как минимум 60 миллиардов рублей - отсутствуют в Единой информационной системе закупок или предметы закупки в них скрыты под общими названиями вроде "медицинские изделия". В частности это касается контрактов Минобороны, которому было выделено из бюджета на связанные с коронавирусом закупки и работы 13,5 млрд рублей.

Минобороны отчиталось о строительстве 16 медцентров на 1600 мест на территориях военных госпиталей. На это было выделено 8,8 млрд рублей. Таким образом, одно койко-место в таком медцентре обошлось военному ведомству в 5,5 млн рублей, подсчитал "Проект". МВД было выделено 7,6 млрд рублей, но в контрактах журналистам удалось найти пока только 1,5 млрд. В закупках Управделами президента нашлись контракты на 1,6 млрд рублей при выделенных 2,95 млрд.

Москва, в отличие от других регионов, в пандемию не получала дотаций из федерального бюджета. Мэр Сергей Собянин оценил общие расходы города в 250 млрд рублей, однако тратились они непрозрачно. Во сколько обошлось строительство новых больниц и кто получал господряды, часто оставалось неизвестным. Часть строительных контрактов Москвы вообще выведены из конкурсной системы.

Крупнейшим поставщиком препаратов для лечения коронавируса из методических рекомендаций Минздрава стало АО "Р-Фарм", заключившее контрактов на 680 млн рублей за период эпидемии. В топ-3 закупаемых перепаратов вошли, по данным "Проекта", эноксапарин, тоцилизумаб и надропарин.

В розничной же продаже рекорды побил "Арбидол", которого россияне накупили за четыре месяца на 3,3 млрд рублей (6,6 млн упаковок) - в пять раз больше, чем за март-июнь прошлого года. В марте ФАС признала незаконной рекламу "Арбидола", из которой следовало, что препарат обладает терапевтической эффективностью против коронавируса. В инструкции по применению "Арбидола" такой информации не было.