В Новосибирской области в отношении старшего инспектора ДПС возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после того, как он выстрелил в голову молодому человеку

Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" Раненому оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую, которая его госпитализировала

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В Новосибирской области в отношении старшего инспектора ДПС возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после того, как он выстрелил в голову молодому человеку.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК, вечером 28 мая инспектор сопровождал в служебный автомобиль мужчину для установления его личности. Полицейскому попытался помешать 19-летний знакомый этого мужчины.

Сотрудник полиции, "выходя за пределы своих полномочий", нанес молодому человеку удары руками и ногами по телу. Затем автоинспектор вынул из кобуры свой табельный пистолет, взвел его в боевое положение и, направляя оружие в область тела юноши, "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы".

На сайте УМВД по Новосибирской области уточняется, что инцидент произошел на 61-м км трассы Р-255 "Сибирь". Водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Сотрудники ГИБДД начали преследование. Автомобиль нарушителей остановился около придорожной гостиницы, пассажиры попытались скрыться.

Полицейские задержали одного из нарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое спутников задержанного вернулись и попытались помешать полицейским. "С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел", - говорится в сообщении.

Раненому оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую, которая его госпитализировала. Двое других правонарушителей доставлены в отдел полиции. По данным Life Shot, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.