Вокзал построен в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", объединяющего станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию МЦК Локомотив и наземный городской транспорт, говорится на сайте мэрии

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли в столице десятый по счету железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования - Восточный

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли в столице десятый по счету железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования - Восточный. Он построен в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", объединяющего станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию МЦК Локомотив и наземный городской транспорт, говорится на сайте мэрии.

По словам Собянина, в Москве "впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал". Ожидается, что благодаря ему нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%, а станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий и "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тысяч пассажиров в сутки. Также увеличится пропускная способность участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская, которая сейчас почти исчерпана.

На Восточный перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе поезда "Ласточка" и "Стриж", следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново; транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Общая площадь нового вокзального комплекса составляет 9,6 тысячи квадратных метров. Для пассажиров оборудованы зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, универсальные билетные кассы, автоматические камеры хранения, фудкорт, комнаты матери и ребенка, зал приема делегаций, бизнес-зал.

Вокзальный комплекс оснащен Wi-Fi, современными системами вентиляции, отопления, кондиционирования, пожарной и транспортной безопасности, эскалаторами и лифтами. Глава ОАО "РЖД" отметил, что на новом вокзале предусмотрены возможности бесконтактного использования практически всех элементов, бактерицидные обеззараживатели эскалаторов.

В числе нововведений Белозеров также назвал "аромамаркетинг". "Может быть, сейчас в масках не все замечают, но мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным специфичным запахом", - пояснил он.

Вокзал Восточный имеет выходы в сторону станции метро "Черкизовская", стадиона "РЖД Арена" и в сторону Щелковского шоссе. Пересесть на метро и МЦК можно через надземный остекленный пешеходный переход. Ожидается, что после открытия Восточного вокзала пассажиропоток транспортно-пересадочного узла "Черкизово" вырастет до 75 тысяч пассажиров в сутки.