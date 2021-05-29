Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили встречу в Сочи в "неформальной обстановке"

Фото: Пул Первого / Telegram Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита в размере 1 миллиарда долларов было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш в размере 500 млн долларов Минфин Белоруссии получил 30 декабря, поступление второго транша ожидалось в I полугодии текущего года

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили встречу в Сочи в "неформальной обстановке". По сведениям белорусского Telegram-канала "Пул Первого", связанного с пресс-службой Лукашенко, главы государств договорились о втором транше госкредита и об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города.

Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита в размере 1 миллиарда долларов было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш в размере 500 млн долларов Минфин Белоруссии получил 30 декабря, поступление второго транша ожидалось в I полугодии текущего года, напоминает БелТА. Минск рассчитывает получить второй транш до конца июня.

"Пул Первого" также опубликовал фотографию Лукашенко и Путина на яхте, назвав встречу президентов в неформальной обстановке "рабочим купанием". Накануне Путин приглашал Лукашенко искупаться в море. "Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - сказал российский президент в пятницу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам в субботу, что вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии на встрече глав государств не ставился. "Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи. Вопрос так не ставился", - цитирует представителя Кремля РИА "Новости". Также, по его словам, не обсуждался вопрос о возможности полетов "Белавиа" в Крым. Второй транш кредита для Белоруссии в 500 миллионов долларов поступит в "ближайшее время".

По словам Пескова, Путин поднял тему ареста в Минске россиянки Софьи Сапеги, которая летела рейсом Ryanair вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. "Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно - это подтвердилось - у нее есть вид на жительство в Белоруссии", - сказал Песков.

Российский президент поручил МИД "самым внимательным образом отслеживать дело российской гражданки", заявил пресс-секретарь. Белорусская сторона, по его словам, предоставила Москве всю информацию о посадке лайнера в Минске и готова в случае необходимости ответить на дополнительные вопросы.

Песков заявил, что ситуация с самолетом Ryanair "требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов". "А каскад поспешных эмоций, который был сделан европейскими столицами, скорее говорит о том, что подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, основываются исключительно на эмоциях", - сказал представитель Кремля.

О документах, которые Лукашенко представил Путину насчет самолета, Песков рассказывать не стал. Он отметил, что встреча президентов была "весьма конструктивной" и "насыщенной по содержанию". Путин и Лукашенко обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия и борьбу с пандемией. Тему перехода к единой валюте президенты не затрагивали.