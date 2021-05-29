Компания Domestos подвела итоги нашумевшей в интернете акции "Школьная программа" - по сути, конкурса на худший школьный туалет. Шесть школ, набравшие больше всего голосов, получат бесплатный ремонт туалетов, а остальные участники - годовой запас моющих средств
виктöр б. / Twitter
Компания Domestos подвела итоги нашумевшей в интернете акции "Школьная программа" - по сути, конкурса на худший школьный туалет. Шесть школ, набравшие больше всего голосов, получат бесплатный ремонт туалетов, а остальные участники - годовой запас моющих средств
 
 
 
Компания Domestos подвела итоги нашумевшей в интернете акции "Школьная программа" - по сути, конкурса на худший школьный туалет. Шесть школ, набравшие больше всего голосов, получат бесплатный ремонт туалетов, а остальные участники - годовой запас моющих средств
виктöр б. / Twitter

Компания Domestos подвела итоги нашумевшей в интернете акции "Школьная программа" - по сути, конкурса на худший школьный туалет. Шесть школ, набравшие больше всего голосов, получат бесплатный ремонт туалетов, а остальные участники - годовой запас моющих средств.

Лидерами по числу дизлайков стали школа N1 в Гусь-Хрустальном, лицей N44 в Чебоксарах, школа N19 в Междуреченске, сельская школа в станице Елизаветинская, школа N103 в Советском районе Волгограда и школа N6 в Нефтекамске. Вскоре после объявления итогов конкурса фотографии всех туалетов - участников пропали с сайта акции.

На сохранившихся в соцсетях снимках видно, что некоторые школьные туалеты представляют собой дырки в полу, в других нет перегородок или дверей в кабинках.


В подписи к фотографии туалета в школе N1 Гусь-Хрустального говорилось, что "дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет". Директор школы Валентина Болтунова рассказала "МБХ медиа", что в учреждении плохо "не со всеми туалетами".

"Они все в хорошем состоянии. Но хотелось бы, чтобы они были еще лучше. <...> Не всегда хватает средств, чтобы что-то отремонтировать в каком-то европейском стиле, поэтому и участвуем в таких конкурсах", - объяснила она.

Заведующая хозяйственной частью школы N4 в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, где туалеты представляют собой дырки в полу без перегородок, заявила, что дети в санузлах "даже сидят, едят". "Если б все плохо было, разве кто-то ел бы в туалете? Некоторые там прямо на полу уроки переписывают. Это уже о чем-то говорит! Говорит о том, что все хорошо", - заявила женщина.

Директор школы имени Героя Советского Союза Х.С. Богданова в поселке Старотимошкино Ульяновской области Любовь Лукьянова рассказала изданию, что ей пришлось писать в управление образования объяснительную по поводу участия в конкурсе Domestos. Она отметила, что бюджет школы не позволяет провести комплексный ремонт, поэтому коллектив и решил поучаствовать в конкурсе.

Электоральный аналитик Сергей Шпилькин в своем Facebook обратил внимание, что на избирательном участке в междуреченской школе N19, вошедшей в шестерку победителей, за поправки к Конституции РФ было подано 92,52% голосов. "Третье место в конкурсе, голосование не помогло починить туалет, так хоть Доместос поможет", - прокомментировал он.

Заявку на конкурс отправили учителя, а руководство школы заявило, что радо лидерству в конкурсе и ждет ремонта туалетов, которого "не было сто лет", пишут "Сибирь.Реалии"*.

Директор категории бытовой химии Unilever в России, Украине и Белоруссии Анастасия Кнорре сообщила, что органы власти были ознакомлены с проектом конкурса, но запросов или предложений по этой акции компания не получала.

"Мы понимаем, что тема считается "неудобной", именно поэтому, на наш взгляд, акция вызвала такой резонанс", - прокомментировала Кнорре. Она выразила надежду, что привлечение внимания к проблеме школьных туалетов и дальнейшие совместные действия бизнеса и властей помогут ее решить.







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