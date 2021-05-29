Компания Domestos подвела итоги нашумевшей в интернете акции "Школьная программа" - по сути, конкурса на худший школьный туалет. Шесть школ, набравшие больше всего голосов, получат бесплатный ремонт туалетов, а остальные участники - годовой запас моющих средств

виктöр б. / Twitter

Компания Domestos подвела итоги нашумевшей в интернете акции "Школьная программа" - по сути, конкурса на худший школьный туалет. Шесть школ, набравшие больше всего голосов, получат бесплатный ремонт туалетов, а остальные участники - годовой запас моющих средств.

Лидерами по числу дизлайков стали школа N1 в Гусь-Хрустальном, лицей N44 в Чебоксарах, школа N19 в Междуреченске, сельская школа в станице Елизаветинская, школа N103 в Советском районе Волгограда и школа N6 в Нефтекамске. Вскоре после объявления итогов конкурса фотографии всех туалетов - участников пропали с сайта акции.

На сохранившихся в соцсетях снимках видно, что некоторые школьные туалеты представляют собой дырки в полу, в других нет перегородок или дверей в кабинках.

победители школьной программы доместос pic.twitter.com/hhRcTSn7xA — виктöр б. (@bulgaakov) May 29, 2021

В подписи к фотографии туалета в школе N1 Гусь-Хрустального говорилось, что "дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет". Директор школы Валентина Болтунова рассказала "МБХ медиа", что в учреждении плохо "не со всеми туалетами".

"Они все в хорошем состоянии. Но хотелось бы, чтобы они были еще лучше. <...> Не всегда хватает средств, чтобы что-то отремонтировать в каком-то европейском стиле, поэтому и участвуем в таких конкурсах", - объяснила она.

Заведующая хозяйственной частью школы N4 в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, где туалеты представляют собой дырки в полу без перегородок, заявила, что дети в санузлах "даже сидят, едят". "Если б все плохо было, разве кто-то ел бы в туалете? Некоторые там прямо на полу уроки переписывают. Это уже о чем-то говорит! Говорит о том, что все хорошо", - заявила женщина.

Директор школы имени Героя Советского Союза Х.С. Богданова в поселке Старотимошкино Ульяновской области Любовь Лукьянова рассказала изданию, что ей пришлось писать в управление образования объяснительную по поводу участия в конкурсе Domestos. Она отметила, что бюджет школы не позволяет провести комплексный ремонт, поэтому коллектив и решил поучаствовать в конкурсе.

Электоральный аналитик Сергей Шпилькин в своем Facebook обратил внимание, что на избирательном участке в междуреченской школе N19, вошедшей в шестерку победителей, за поправки к Конституции РФ было подано 92,52% голосов. "Третье место в конкурсе, голосование не помогло починить туалет, так хоть Доместос поможет", - прокомментировал он.

Заявку на конкурс отправили учителя, а руководство школы заявило, что радо лидерству в конкурсе и ждет ремонта туалетов, которого "не было сто лет", пишут "Сибирь.Реалии"*.

Директор категории бытовой химии Unilever в России, Украине и Белоруссии Анастасия Кнорре сообщила, что органы власти были ознакомлены с проектом конкурса, но запросов или предложений по этой акции компания не получала.

"Мы понимаем, что тема считается "неудобной", именно поэтому, на наш взгляд, акция вызвала такой резонанс", - прокомментировала Кнорре. Она выразила надежду, что привлечение внимания к проблеме школьных туалетов и дальнейшие совместные действия бизнеса и властей помогут ее решить.

С сайта Domestos удалены фото ужасных школьных туалетов. Всё, проблема решена! Меньше недели для этого понадобилось Кремлю. Вот это эффективность! Все на праймериз Единой России! — Сергей Ежов (@ezhovs) May 29, 2021

Туалеты, нежелательные на территории Российской Федерации — монгол (@blyatman1) May 29, 2021

Школьные туалеты это навязанный Западом стереотип. Можно и до дома потерпеть. — Дюймвовочка (@7Rssu) May 29, 2021

"Доместос" начала конкурс на худший школьный туалет, который потом отремонтирует за свой счёт. Как бы "Доместос" теперь не объявили экстремистской или нежелательной организацией за подрыв основ конституционного строя?￢ﾀﾍ♀️ pic.twitter.com/o2aFkDOdnz — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 28, 2021

Антироссийская, антипутинская акция получилась у торговой марки "Доместос". Все увидели в каком омерзительном состоянии находятся школьные сортиры в великой России, которая всех победила. Надо бы разобраться, кто стоит за этой акцией - ЦРУ, Госдеп?https://t.co/CLFay2mz0C pic.twitter.com/1dDgi0PD3u — Рустем Адагамов (@adagamov) May 27, 2021