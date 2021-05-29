В Москве специального корреспондента The Village Андрея Яковлева вызвали в полицию из-за работы на акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. По месту прописки журналиста пришел участковый, сам Яковлев фактически живет по другому адресу.

Участковый заявил, что Яковлева "зафиксировали на митинге по видеонаблюдению", пишет издание. Его попросили прийти в отделение МВД по району Гольяново и предоставить копию документа, доказывающего, что Яковлев работал на акции 21 апреля.

"Сказал, что если я там работал, а не участвовал, все будет нормально. Я работал там как журналист, с пресс-картой и редзаданием", - рассказал спецкор "МБХ медиа". Силовики приходили более чем к 10 журналистам и политикам по поводу акции 21 апреля. Среди них журналисты РБК, SOTA, "МБХ медиа", "Эхо Москвы", "Медуза"*, "База", "Дождь", "Комсомольская правда", RTVI.

Вечером 23 мая был задержан главный редактор Baza Никита Могутин, работавший на акции 21 апреля в составе съемочной группы. На следующий день после задержания его обвинили в участии в протесте. В ОВД от Могутина потребовали предъявить документы, подтверждающие, что он работал на акции как журналист.