В России с 30 мая вступят в силу обновленные правила оформления документов, удостоверяющих личность граждан за пределами РФ

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В России с 30 мая вступят в силу обновленные правила оформления документов, удостоверяющих личность граждан за пределами РФ, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий приказ МВД.

Проживающим в России и за ее пределами для получения загранпаспорта нужно лично подать заявление в подразделение по вопросам миграции на территории РФ или в электронной форме через Единый портал госуслуг либо МФЦ.

Первоначально издание сообщало, что живущим за рубежом придется ехать в Россию для получения загранпаспорта. Позже газета уточнила, что полномочия выдавать паспорт гражданам России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения. Это закреплено в специальном регламенте МИДа, который регулирует оформление и выдачу загранпаспортов россиянам за границей.

Приказ МВД, о котором пишет "Парламентская газета", регулирует получение загранпаспортов в том числе для россиян, которые постоянно живут за рубежом, но за получением паспорта обратились "на территории Российской Федерации", пишет "Медуза"*. Они, как и раньше, получают паспорта в подразделениях МВД на территории России.

"Подать заявление для получения загранпаспорта можно и через портал госуслуг. <...> При этом паспорт гражданина России, необходимый для оформления заграничного удостоверения личности, все равно потребуется предоставить в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ лично", - подчеркивается в материале "Парламентской газеты".

Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. В случае подачи заявления по месту пребывания заявителя - трех месяцев.

В связи с поправками к Налоговому Кодексу, принятыми с 1 января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От нее освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит 2 тысячи рублей, нового, с биометрией, - 5 тысяч рублей.