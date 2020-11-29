Ученый-физик, экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов скончался на 75-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службуРАН. По данным агентства, Фортов болел коронавирусом."Владимир Евгеньевич болел, у него была коронавирусная инфекция. И, к несчастью, в 4.40 утра сегодня его не стало", - рассказал собеседник агентства.

Фортов возглавлял РАН в 2013-2017 гг. До настоящего момента занимал должность директора Объединенного института высоких температур РАН.

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в подмосковном городе Ногинске. В 1968 году с отличием окончил Московский физико-технический институт по специальности "Термодинамика и аэродинамика", в том же году поступил в аспирантуру.

В 1971-м досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей", а в 1976-м - докторскую диссертацию на тему "Исследование неидеальной плазмы динамическими методами".

Работал в Институте химической физики (ныне Институт проблем химической физики РАН) и в Институте высоких температур АН СССР (ныне - ОИВТ). Занимался темами, связанными с теплофизикой импульсных воздействий, физикой плазмы, с оборонной наукой.

В 1982 году стал профессором, в 1987-м - членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991-м - академиком РАН. В этом же году Фортов занял пост заведующего кафедрой теплофизики экстремальных состояний Московского физико-технического института.

С 1996 по 2001 год он занимал пост вице-президента РАН. В августе 1996-го стал председателем Государственного комитета по науке и технологиям, затем - министром науки и технологий и до марта 1997 года был также заместителем председателя правительства. В марте 1998 года Фортов вышел в отставку в составе кабинета Виктора Черномырдина.

С 2001 года был академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

В мае 2013 Фортова избрали президентом Академии наук. В 2017-м его снова выдвинули на этот пост, но Фортов снял свою кандидатуру, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН.