Архив NEWSru.com Инцидент произошел 15 ноября в ресторане Platinum, по факту смерти Нечаева возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности

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Житель Тюмени Николай Нечаев умер после избиения сотрудниками ФСБ - утверждает со ссылкой на несколько источников местное издание 72.RU. Инцидент произошел 15 ноября в ресторане Platinum, по факту смерти Нечаева возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности.

По словам родных пострадавшего, конфликт произошел после того, как Нечаев в ресторане дернул за ручку двери туалета. Его жена рассказала, что находившийся в туалете посетитель грубо ответил пострадавшему, а затем ударил того в лицо. После этого к избиению, как утверждается присоединились еще трое посетителей ресторана.

У второй стороны имеется своя версия событий, но ее подробности неизвестны. Из-за чего произошла драка, выясняют военные следователи, отмечает издание. По его данным, в уголовном деле фигурируют 34-летний подполковник и 39-летний майор.

Администратор ресторана рассказала, что не видела раньше посетителей, с которыми конфликтовал Нечаев. По словам администратора, потерпевшего бил только один человек. По ее словам, происшествие попало на камеры видеонаблюдения, записи после драки были изъяты. Причины конфликта администратору не известны.

В ФСБ пока не ответили на запрос издания о комментарии.