Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru В Рязани случился конфликт жителей города Саасово с сотрудниками скорой помощи, в результате которого умерла пациентка

Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru

В Рязани случился конфликт жителей города Саасово с сотрудниками скорой помощи, в результате которого умерла пациентка, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону. Следователи будуь проверять обстоятельства конфликта.

По предварительным данным, вечером 27 ноября в городе Сасово Рязанской области к 44-летней местной жительнице, почувствовавшей внезапное ухудшение состояния здоровья, была вызвана бригада "скорой". По результатам осмотра медики приняли решение о госпитализации женщины в медицинское учреждение.

Однако находившиеся с ней знакомые стали препятствовать действиям врачей и спровоцировали конфликт. При транспортировке женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

По информации местных СМИ, бригаду скорой помощи вызвали к женщине, которая плохо себя почувствовала и начала задыхаться. Прибыв на место, медработники установили, что больная нуждается в госпитализации. До машины женщину помогли доставить друзья.

По словам фельдшера, у соседки пациентки, которая сопровождала их, были явные признаки алкогольного опьянения. Женщина активно мешала медикам, в том числе светила в глаза фонариком и пыталась все заснять на мобильный телефон, вследствие чего произошел конфликт. Фельдшер написала заявление в полицию о воспрепятствовании сотрудникам "скорой" в оказании помощи больной.

Информация о происшествии была опубликована местными СМИ в минувшую субботу. По данному факту органами внутренних дел была организована доследственная проверка.

В настоящее время следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти больной, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация. Ход проверки взят под контроль руководителем следственного управления.