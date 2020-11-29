Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Привить сотрудников от коронавируса, как только соответствующая вакцина поступит в гражданский оборот, планируют 19% российских компаний

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Привить сотрудников от коронавируса, как только соответствующая вакцина поступит в гражданский оборот, планируют 19% российских компаний. Среди работодателей, планирующих вакцинацию своего персонала от COVID-19, более трети (39%) организовывали своим сотрудникам прививки от гриппа этой осенью. Об этом, как передает "Интерфакс", свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

При этом, как показало исследование, 40% компаний не намерено проводить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса, а 41% работодателей еще не определился со своими планами.

Опрос был проведен 18-26 ноября 2020 года среди 1 тыс. респондентов, представляющих менеджмент по персоналу, в 148 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

По данным федерального оперштаба на воскресенье, еще 26 683 случая коронавируса зафиксировано в России за последние сутки. Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны.