Столичная полиция задержала таксиста, угрожавшего самосожжением в офисе "Яндекс.Такси"

Полиция на северо-востоке Москвы задержала человека, который облил себя бензином и угрожал самосожжением в офисе "Яндекс.Такси". Как сообщает телеканал "Дождь", в офис сервиса в Огородном проезде ворвался разъяренный посетитель, который облил себя бензином. Он потребовал, чтобы ему немедленно организовали встречу с генеральным директором "для урегулирования проблем".

Как выяснилось, мужчина работал в "Яндекс.Такси" и заявил, что ему якобы не выплачивали зарплату, а затем отключили от сервиса. Приехавшие по вызову полицейские задержали посетителя и доставили его в отдел. Они не дали мужчине причинить себе вред, но вызвали бригаду медиков.

В пресс-службе компании "Яндекс.Такси" уточнили, что мужчина пришел к закрытому офису, разбил окно и залез внутрь, после чего охрана вызвала полицию. При этом, как сообщает ТАСС, с мужчиной сразу вышли на связь.

"Водитель попросил поддержки в разборе блокировок, а после разговора он сдался полиции. По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре, все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. Мы не будем настаивать на аресте водителя", - добавили в "Яндекс.Такси".

По данным "Открытых медиа", на столь отчаянный шаг 49-летнего мужчину по имени Михаил могла подтолкнуть хроническая невозможность расплатиться с долгами: еще в июле 2015 года мировой судья Мещанского судебного округа Москвы приказал взыскать с него 520 тысяч 784 рубля просроченного долга. Такую информацию "Открытые медиа" обнаружили в базе данных судебных приставов. Судя по данным из базы судов, эти деньги он должен вернуть по кредиту ВТБ.

Приставы несколько раз пытались получить с москвича деньги по этому решению, но не могли найти ни должника, ни его имущества. По данным Telegram-канала 112, Михаил был дважды судим в 2003 году - за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

На прошлой неделе московский департамент транспорта обвинил агрегаторы такси в отсутствии контроля за соблюдением водителями противоэпидемиологических мер. "6 из 10 таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса - установили сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок машин такси. Агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей такси. Таким образом на заказ приезжают водители без масок и перчаток, а автомобили не проходят дезинфекцию. Агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции", - говорилось в сообщении ведомства.

Сами таксисты в ответ на это заявили, что в день им необходимы не менее трех масок и двух пар перчаток, салфетки для протирки элементов салона, а полная дезинфекция салона обходится примерно в 8 тыс. рублей в месяц. Таким образом, затраты таксиста на соблюдение мер противоэпидемиологической безопасности составляют 15-20% среднего месячного заработка. По словам главы профсоюза Николая Колодова, некоторые таксопарки и агрегаторы такси раздают водителям маски и перчатки бесплатно, но этого недостаточно.

"Сколько продлятся ограничения, никто не знает. Заработки таксистов уже начинают падать из-за сезонных факторов", - отметил Колодов, напомнив, что несоблюдение мер безопасности грозит таксистам штрафом от Роспотребнадзора в 15 тыс. рублей. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в ходе рейдов в Москве с 26 сентября по 7 октября инспекторы выписали 20 таких протоколов. В середине октября Роспотребнадзор предложил отключать от заказов таксистов, которые не соблюдают правила перевозок. В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили, что водители могут получить средства индивидуальной защиты бесплатно в так называемых пунктах дезинфекции, где также можно обработать машины такси.