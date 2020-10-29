Два десятка людей собрались возле французского посольства в Москве на несанкционированную акцию против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Как передает корреспондент "Интерфакса", акцию пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Участники скандировали "Аллаху Акбар!" и держали плакаты с перечеркнутым логотипом журнала. В настоящий момент большинство участников акции разошлись, несколько оставшихся у посольства мусульман встают по очереди в одиночные пикеты с плакатом о защите памяти пророка. Все собравшиеся носят медицинские маски. По их словам, они осуждают насилие, выступают против публикации карикатур на ислам и не согласны с действиями французских властей, сообщает ТАСС.

Один из пикетчиков рассказал корреспонденту "Эха Москвы", что карикатуры на пророка Мухаммеда и их поддержка на государственном уровне оскорбляют чувства всех мусульман. Участник акции подчеркнул, что ислам - мирная религия, и собравшиеся на пикет не поддерживают насилие и убийства.

Сотрудники полиции проверили документы у одного из стоявших с плакатом участников акции. К настоящему времени никто из собравшихся не был задержан. Возле посольства дежурят два автозака и несколько полицейских автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проведению одиночных пикетов.

У посольства Франции в Москве сейчас вот так. Фото: @MBKhMedia pic.twitter.com/v2oT4CiILn— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 29, 2020

После убийства французского учителя Самюэля Пати, показывавшего ученикам карикатуры Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова, Макрон заявил, что собирается усилить контроль за организациями, которые распространяют идеи радикального ислама и посягают на основные ценности французского общества, а также усилить контроль за финансированием мечетей. Он также заявил о кризисе ислама во всем мире и пообещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства.

Высказывания президента Франции вызвали акции протеста в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции дважды предложил Макрону "проверить психику" и призвал сограждан бойкотировать французские товары. Заявления Эрдогана осудили в Брюсселе, а представитель Еврокомиссии отметил, что призывы к бойкоту товаров одной из стран ЕС не сблизят Турцию с Евросоюзом. МИД Саудовской Аравии осудил убийство Пати, но призвал Париж не связывать ислам с терроризмом.

27 октября в Восточном Иерусалиме прошла акция в защиту пророка Мухаммеда. В столице Бангладеш Дакке около 40 тысяч человек прошли с протестами к посольству Франции, сожгли изображение Макрона и также призвали бойкотировать французскую продукцию.

Также 27 октября глава МИД Ирана Джавад Зариф вызвал французского временного поверенного Флорана Айдалота и выразил ему протест в связи с позицией Парижа о праве публиковать карикатуры об исламе. Ранее французского посла также вызывали в МИД Пакистана. Премьер-министр страны обвинил Макрона в усугублении раскола в обществе. Парламент Пакистана принял резолюцию, осуждающую публикацию в СМИ карикатур и изображений пророка Мухаммеда.