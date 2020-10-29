Власти Чечни пообещали выплатить по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут рожденных в ночь на 29 октября детей в честь пророка Мухаммеда, членов его семьи или ближайших сподвижников

Глава и Правительство Чеченской Республики Чеченские семьи получат выплаты из регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Глава и Правительство Чеченской Республики

Власти Чечни пообещали выплатить по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут рожденных в ночь на 29 октября детей в честь пророка Мухаммеда, членов его семьи или ближайших сподвижников. Акция приурочена ко дню рождения пророка, который мусульмане отмечают в третий месяц по лунному календарю.

Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В этом году праздник начался вечером 28 октября и продлится весь день 29 ноября, передает РИА "Новости".

"Эта акция ежегодно проходит в честь дня рождения пророка, но в этом году станет более широкомасштабной. В прошлом году только мальчики получили выплаты", - сообщил ТАСС помощник главы Чечни, министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

В республике также пройдут массовые религиозные мероприятия и выставка реликвий пророка Мухаммеда. "Данная акция в контексте последних событий особенно значима для нас", - добавил Дудаев, имея в виду события во Франции, последовавшие за жестоким убийством учителя Самюэля Пати, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках курса о свободе слова.

Чеченские семьи получат выплаты из регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На сайте главы Чечни перечислены имена самого пророка, его потомков и сподвижников, в честь которых можно назвать детей: Мухаммад, Ахмад, Махмуд, Хамид, Амин, Шахид, Абдуллах, Ибрахим, Касим. Уммукульсум, Фатыма, Рукайя, Зайнаб, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид, Саад, Тальха, Амир, Зубайр, Абдуррахман, Салман, Сухайб.

На на траурной церемонии в честь обезглавленного этническим чеченцем учителя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что республика продолжит защищать свободу и отстаивать принципы светского государства, а также не откажется от карикатур. Самюэля Пати он назвал "тихим героем", убитым исламистами.

Макрон объявил о планах построить во Франции "просвещенный ислам" и освободить его от иностранного влияния. Сейчас ислам, по его мнению, пребывает в кризисе. Эти слова возмутили мусульман: в ряде стран Ближнего Востока прошли протесты и последовали призывы бойкотировать французские товары. В Катаре и Кувейте с полок супермаркетов убрали французскую продукцию.

Призыв поддержал президент Франции Реджеп Эрдоган, он также несколько раз посоветовал Макрону проверить психическое здоровье. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в ответ выпустил обложку с карикатурой на Эрдогана, вызвав новую волну возмущения в Турции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже несколько раз прокомментировал слова Макрона, заявив, что президент Франции "хуже террориста" и обвинив его в подстрекательстве верующих к преступлениям. Советник главы Чечни, муфтий республики Салах-Хаджи Межиев назвал Макрона "террористом номер 1", врагом "человечества и всех мусульман".