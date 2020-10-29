Олег Немцев

Олег Немцев / YouTube В октябре 2018 года анархист Жлобицкий подорвался в здании архангельского управления ФСБ. Он погиб на месте, еще три человека пострадали. Уголовные дела за комментарии об взрыве в Архангельске возбуждаются до сих пор

СУ СК РФ по Архангельской области

Второй Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Коряжмы Олега Немцева за комментарии в соцсети о взрыве в Архангельском УФСБ, произошедшем осенью 2018 года, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Немцеву назначен штраф 350 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Приговор был оглашен в четверг на выездном заседании в Архангельском гарнизонном суде.

"В ходе прений на судебном заседании гособвинение просило наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - добавил Прянишников. Он добавил, что приговор будет обжалован.

После возбуждения дела 44-летнему отцу четверых детей заблокировали счета и арестовали землю. "Следователь объяснил, что статья предусматривает штрафы и довольно большие, чтобы обеспечить штрафы, арестовывают имущество. Как жить теперь будем, пока не знаю. Супруга моя работает, что-нибудь придумаем, это же Россия", - говорил он.

До приговора Немцев говорил, что к такому суду невозможно приготовиться. "Ощущение, что все серьезно. Шутки не шутят. Санкции статьи от пяти до семи лет. Есть штраф. Если суд учтет смягчающие обстоятельства - маленьких детей, помощь следствию, то может и штраф", - сказал он.

Поводом для возбуждения дела стал комментарий Немцева в паблике "Сплетник Коряжмы". Немцев считает себя гражданским активистом: он несколько раз ездил к станции Шиес поддержать противников строительства мусорного полигона.

Осенью 2019 года у у него прошел обыск. По словам мужчины, он просил позвать на обыск социального работника, "чтобы защитить детей от травмы и психологического давления". "Если будешь возникать - детей отберем", - передавал Немцев ответ силовиков. В конце февраля мужчине предъявили обвинение.

В октябре 2018 года анархист Жлобицкий подорвался в здании архангельского управления ФСБ. Он погиб на месте, еще три человека пострадали. Уголовные дела за комментарии об взрыве в Архангельске возбуждаются до сих пор.