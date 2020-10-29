Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", подал иск к оппозиционным политикам Алексею Навальному и Владимиру Милову, сообщает пресс-служба его группы компаний "Конкорд". Суммарная сумма иска составляет 12 млн рублей.

Как сказано в документе, Милов заявлял в размещенном на YouTube ролике, что у "Пригожина был состав [уголовного дела] по вовлечению несовершеннолетних в проституцию". В иске эту информацию называют "голословными обвинениями в адрес семейного мужчины". В документе также говорится, что Милов несколько раз оскорблял бизнесмена. Претензия к Навальному заключается в том, что он разместил ссылку на ролик Милова на своей странице в Twitter.

Ролик, о котором идет речь - это трансляция канала "Навальный LIVE" от 15 октября. В ней Милов показал скриншот документа с приговором советского суда, вынесенным Пригожину еще в 1980-х годах. Тогда ему назначили 12 лет лишения свободы.

В октябре Пригожин подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и менеджера проектов ФБК Леонида Волкова. Часть претензий касается высказываний о связи бизнесмена с убийствами журналистов. Иск в отношении Навального также связан с его июльским постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина. При этом деньги Пригожина названы деньгами, заработанными "на поставках тухлятины в детские сады и школы", а сам Пригожин назван "ворюгой". "Указанные сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца", - говорилось в заявлении.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить с его Youtube-канала ролик про пищевой комбинат "Московский школьник" и опровергнуть порочащие сведения о компании. Суд постановил взыскать с Навального, ФБК и автора расследования, юриста ФБК Любови Соболь, по 29 млн рублей в пользу "Московского школьника". В конце июля Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за этого судебного решения. В ответ на это Пригожин перевел на счет ФБК 1 млн рублей "в качестве пожертвования". Навальный позднее сообщил, что ФБК вернул деньги Пригожину, пишет Znak.com.

Позднее стало известно, что компания "Конкорд" Евгения Пригожина выкупила долг оппозиционеров у "Московского школьника", что означало, что он намерен взыскать долг напрямую в свою пользу. "Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - говорил Пригожин.