Россия будет работать с любым президентом США, заявил президент РФ Владимир Путин

Пресс-служба Президента России Дональд Трамп и Владимир Путин, июнь 2019 года

Пресс-служба Президента России

Россия будет работать с любым президентом США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы все это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Надеюсь, что решения будут взвешенные. В любом случае мы чувствуем себя спокойно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет". Его слова приводит "Интерфакс".

Президент добавил, что в работе с США есть как минусы, так и плюсы. "Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России и наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз! Такого еще никогда не было. Но в то же время на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения", - заявил он.

Путин также отказался комментировать предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. "Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что, что бы я ни сказал, наши партнеры прицепятся к чему угодно, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в США", - пояснил он.Так президент ответил на вопрос, считает ли он, что выборы в Соединенных Штатах могут изменить глобальный политический ландшафт.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Джозеф Байден считает, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет именно Россия. Он также неоднократно говорил, что в случае его победы на ноябрьских выборах Москва "заплатит цену" за вмешательство в американский избирательный процесс, передает ТАСС.

Байден полагает, что Россия может стоять за распространением дезинформации о нем в преддверии выборов. На вопрос о том, считает ли он, что утечка данных с ноутбука его сына Хантера Байдена связана с приписываемыми России попытками распространения дезинформации, Байден ответил: "Как следует из того, что я читал и знаю, разведывательное сообщество предупреждало президента [США Дональда Трампа] о получении [его личным адвокатом Рудольфом] Джулиани дезинформации от россиян. Мы также знаем, что [президент РФ Владимир] Путин прикладывает большие усилия к распространению дезинформации о Джо Байдене".

Газета New York Post в середине октября опубликовала переписку с ноутбука Хантера Байдена. Из нее следует, что сын политика мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Байден-старший, занимая данный пост, выступал с призывом уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. Это дало республиканцам повод обвинить Байдена-старшего и его сына в коррупции.

Тема вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках Москвы вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие домыслы "не имеют ничего общего с правдой".