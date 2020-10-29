Отказавшегося от признаний фигуранта дела "Нового величия" Ребровского приговорили к 6 годам колонии и принудительному лечению

Paul Rib / Youtube.com Люблинский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима фигуранта дела "Нового величия" Павла Ребровского, признав его виновным в организации экстремистского сообщества

Moscow-Live.ru / Зотова Анастасия

Люблинский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима фигуранта дела "Нового величия" Павла Ребровского, признав его виновным в организации экстремистского сообщества, но исключив из обвинения "участие в экстремистской организации".

Дело Ребровского, изначально получившего 2,5 года колонии, было отправлено на пересмотр после того, как он отказался от данных ранее признательных показаний.

Наказание также предусматривает ограничение свободы сроком на 1 год, запрет на администрирование сайтов и размещение материалов в интернете на 3 года и принудительное психиатрическое лечение в амбулаторных условиях сроком на 2 года, сообщается в Telegram-канале, посвященном делу "Нового величия".

ТАСС уточняет, что суд признал Ребровского вменяемым "с наличием ряда психических расстройств" и назначил наблюдение у психиатра. Суд также зачел ему время нахождения под стражей из расчета день за полтора и срок домашнего ареста из расчета день за день. Приговор в силу не вступил и, как ожидается, будет обжалован в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

В ходе прений сторон гособвинение просило для Ребровского 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, пять лет запрета на публикацию материалов в интернете, два года ограничения свободы и принудительное психиатрическое лечение, пишет "Коммерсант".

Защита настаивала на полном оправдании Ребровского. Адвокат Мария Эйсмонт подчеркнула во время прений, что в деле "Нового величия" есть элементы полицейской провокации.

В последнем слове Ребровский заявил, что единственными потерпевшими в данном деле являются только он и его мать. "Дело политическое, запрошенный срок - месть за то, что я отказался оговаривать друзей. Общаться с друзьями не преступление. Я считаю суд липой, себя - политически преследуемым. У меня нет никаких слов, дело надо закрывать", - цитирует "ОВД-Инфо".

В 2019 году Ребровский заключил сделку со следствием, дал признательные показания против других фигурантов и получил 2,5 года колонии. В июле того же года, выступая в качестве свидетеля на процессе против восьмерых других обвиняемых, он признался, что дал нужные следствию показания только потому, что ему обещали условный срок. Он также заявил о давлении следствия и угрозах обвинить его в терроризме.

Позже Ребровский рассказал в письме, что следователь обещал ему прислать нужные для суда показания. "По их мнению, я должен был все выучить у следователя за три часа, продолжать надеяться на условку на апелляшке по приговору и валить ребят, оговаривая и лжесвидетельствуя", - писал Ребровский.

Несмотря на это, в августе 2020 года суд в приговоре семерым фигурантам "Нового величия" учел только первоначальные показания Ребровского. Во время оглашения приговора судья указал, что он отказался от первоначальных показаний, чтобы избежать наказания.

"Вот это: "отказался от первоначальных показаний дабы избежать наказания" - что называется "с особым цинизмом". Ребровский получил свои два года на момент отказа от предыдущих показаний. И если бы он хотел избежать наказания - он подтвердил бы их. Его отказ от досудебки в суде был решением мужественного человека, решившего не оговаривать остальных", - прокомментировал в Telegram адвокат Максим Пашков.

Адвокат Ребровского Мария Эйсмонт, комментируя новый приговор, назвала его омерзительным и циничным. Она заявила, что "бредятина 37-го года возвращается, пока, к счастью, без расстрелов и непоправимых жутких смертей". Эйсмонт добавила, что считает решение суда местью за то, что Ребровский отказался оговаривать других и давать "безумные лживые показания".